寶格冰淇淋與插畫家攜手公益聖誕募禮近700份 圓滿成功

暖心聖誕助孩童圓夢！寶格冰淇淋攜手南台中家扶中心舉辦「聖誕募禮-愛的聚繪」活動，今年家扶中心孩子們共列出400份聖誕願望清單，結果捐贈禮物的民眾太踴躍，截至今(21)日已募集近700份禮物，活動圓滿成功。

寶格冰淇淋和南台中家扶中心攜手合作，以「聖誕募禮-愛的聚繪」活動為孩童的夢想增添色彩，在這個歲末寒冬，向民眾募集聖誕禮物，為孩子們帶來溫暖和歡樂。

家扶中心的孩子們列出了禮物願望清單，並許願400份禮物，而寶格冰淇淋則提供一個特別方式，回饋店內冰品給那些捐贈禮物的民眾，同時提供免費禮物包裝和消毒整理服務。

這次聖誕募禮活動，特別邀請台灣插畫家張凡旋(Francis)、同時也是台北「貳拾陸巷咖啡廳」的主理人共同參與，並策劃了活動的主視覺。他用黑色線條勾勒出生動有趣的圖騰，供南台中家扶中心的孩子們著色，讓寶格店內充滿了孩童的童趣和想像力。

除此之外，張凡旋也慷慨捐贈了個人繪本、手作購物袋等周邊商品。而「貳拾陸巷咖啡廳」也將與寶格冰淇淋緊密合作，希望未來讓北部的民眾，也能品嚐到這個五星級主廚指定、台灣頂級冰淇淋品牌的美味。

寶格冰淇淋表示，聖誕募禮今年邁入第八年。在這段時間裡，一些常客一直支持著這項公益活動，每年都積極參與，按照孩子們的許願清單匿名寄送禮物給寶格冰淇淋。

不僅如此，偶然經過的民眾看到店內堆滿聖誕禮物後，也紛紛通過捐款的方式參與，讓寶格冰淇淋代為購買清單上的禮物。所有募得的款項都被用來購買小朋友的聖誕許願清單，今年出乎預料，共計募得近700份聖誕禮物。

這次活動的成功，不僅展現了社區的溫暖與關懷，也呼籲更多人關注孩童的成長與福祉。南台中家扶中心和寶格冰淇淋誠摯邀請大家一同參與這個充滿愛與溫暖的聖誕募禮活動，讓孩子們度過一個難忘的節日，讓這個聖誕節更加溫馨。

隱身在台中勤美誠品商圈的冰淇淋品牌名店「Bulga寶格冰淇淋」，以製作、販售精品冰淇淋起家，並以綿密細緻的口感與好滋味而聞名，不僅深受在地消費者喜愛，也有許多客人特地從外縣市遠道而來。 寶格冰淇淋攜手南台中家扶中心舉辦聖誕募禮-愛的聚繪活動，迴響熱烈。記者宋健生/攝影

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