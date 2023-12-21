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精誠助攻新創 拓展國內外落地商機

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

精誠（6214）集團第六屆「AI+新創加乘器計畫」（AI+ Generator Program, AGP）選出8家提供自動化技術的潛力新創加入，精誠今（21）日表示，未來AGP將攜手8家入選新創，協助企業客戶建置自動化作業流程，同時也將依據入選團隊屬性，協助媒合精誠服務過的3萬家企業客戶以及生態圈夥伴，助攻拓展國內外事業版圖。

精誠表示，包含提供NTF技術基礎的商務資料交換規範和平台的「兌追（RE:DREAMER）」、來自香港，提供全通路智能客服機器人方案的「亞博福爾摩沙（Asiabots）」、提供企業低代碼的容器化資料治理系統的「邦拓鏈（FST Network）」、協助製造業建立數位化基礎建設與數據應用的「谷林運算（GoodLinker）」、來自新加坡，協助企業落實碳手印數據收集的「松慧資訊（Custos）」、一站式AI合約內容生成與生命週期管理的「律果科技（LegalSign.ai）」、提供倉儲自動化與客製化解決方案的「泰科動力（TAC Dynamicsi）」，以及無人機巡檢系統與影像分析的「極現科技（earthbook）」。

精誠表示，擁有多年系統整合經驗，熟知企業IT維運痛點，今年也持續整合來自新創生態圈的優秀產品，以滿足各行各業的自動化需求。透過精誠的數據力和軟體力整合，將提供企業更貼近情境需求的自動化解決方案。期待未來能將生成式AI與自動化技術結合，有望與這8家優秀團隊共同開發白地市場和新的應用，為企業帶來第二波轉型高峰。

精誠指出，去年入選的自動化產品新創與精誠共創甚佳，因此今年更聚焦此類應用。同時也積極佈局ESG領域，邀請來自新加坡團隊加入，提供市場上少見的碳手印數據收集平台，相信能與精誠自主開發的ESG平台相輔相成，為企業客戶提供更完整的碳盤查數據。

精誠強調，除了協助歷屆AGP團隊商機媒合外，也與新創生態圈夥伴合作，如創投、加速器、法人機構等，提供新創更多面向的資源，未來也將規劃邀請潛力新創拜訪精誠海外合作夥伴，如日本、新加坡，鏈結當地IT產業人脈，展現台灣新創實力與探索商機。

精誠 AI 生態 創投

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