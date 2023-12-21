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年終獎金1個月！星宇疫後復甦營收屢創新高 3外派員工獲「家人團聚」驚喜

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星宇航空（2646）受惠疫後復甦，今年營收屢創新高，今日公布年終獎金，維持跟去年1個月水準。本報資料照片
星宇航空（2646）受惠疫後復甦，今年營收屢創新高，今日公布年終獎金，維持跟去年1個月水準。本報資料照片

星宇航空（2646）受惠疫後復甦，今年營收屢創新高，今日公布年終獎金，維持跟去年1個月水準。

星宇航空11月總營收為20.36億元，創11月歷史單月新高，年增率228％。其中，11月客運營收為17.65億元，年增276％。日本及美國市場需求依舊強勁，全航線平均載客率逾八成。11月貨運營收為1.61億元，月增13％，年增32％，貨運市場進入傳統旺季，令貨量及運價齊揚，貨運營收亦創下歷史單月新高。

星宇航空表示，開航即遇到疫情，於疫後的第一年飛快成長，搶攻疫後旅遊潮。而這個「星宇營運元年」，也是星宇員工首次迎接正常旅運壓力的一年。2023年星宇航空共開闢了4個國家、8條航線，包含插旗北美，開航洛杉磯及舊金山，成立台中辦事處、引進二架A350-900新機，飛機維修棚場啟用、保稅倉庫落成、推出首張聯名卡、加入國際航空運輸協會IATA、加入TSA Precheck、與美國阿拉斯加航空哩程合作、成為美國道奇隊及快艇隊航空合作夥伴等。

星宇航空強調，在細數各項成長時，公司沒有忘記任何一位在世界各地為公司打拚的4,086位夥伴，其中還包括42位，遠赴陌生國度、開疆拓土的外派同仁。因此，攝影團隊特別安排了神秘任務，挑選三位分別外派在日本、越南、泰國的同仁，將他們在台灣最掛念的父母、小孩或友人，在不預期的情況下，驚喜送到他們面前。

營收 星宇航空 年終獎金

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