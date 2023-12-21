到底哪些人在買房？銀行房貸數據揭這群人成主力

台灣房價一路漲，到底年收入多少才敢進場買房？東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料發現，自2009年有統計數據以來，年收入低於80萬元的房貸族佔比從67%下降到47%。反觀年收入高於80萬元的房貸族佔比則從33%增加到52%，明顯此消彼長。

而且今年年收入高於80萬元的房貸族佔比更是首次超越年收入低於80萬元的房貸族佔比，儼然成為新的買房門檻。

東森房屋研究中心副理黃勝暉分析，隨著房價飆漲，原以年收入80萬以下的群族為購屋主力的結構，比例不斷下滑，年收入80萬以上族群則不斷攀升，預估未來二者之間的差距還會繼續擴大。

黃勝暉指出，由聯徵中心資料顯示，今年Q3全台平均鑑估值約為1,339萬元，若以2成自備款、2.06%房貸利率、30年期本息均攤房貸試算，購屋民眾每月房貸約4萬元，一年下來約48萬元。如果年薪不足80萬，確實不太容易負擔。

他表示，在目前薪水緩漲、房價飆漲的背景下，預估未來民眾的買房難度還會持續增加，80萬以下房貸族的佔比也會愈來愈少。

觀察六都年收入高於80萬元的房貸族申貸情況，台北市的高收入房貸族占比最高、達68%，其次是新北市55.5%、台南市52.4%、台中市50.6%、桃園市50.2%，而高雄的高收入房貸族佔比只有48.8%，在六都之中排名最末。

黃勝暉表示，台北市寸土寸金，購屋總價動輒兩千萬以上，而且台北的生活成本也很高，若無一定薪資水平的確很難扛起高昂的房貸。

至於高雄，高雄幅員遼闊，房價也比台北親民不少，部分蛋白區、蛋殼區甚至還有機會找到單價落在1~2字頭上下的物件， 小資族的負擔相對比較輕鬆。

黃勝暉指出，近年來政府為了抑制房市炒作現象，陸續推出了不少政策，但現階段房價並未出現明顯鬆動，民眾買房難度仍然相當高。而且在民眾薪資漲幅遠遠追不上房價漲幅的環境下，即使祭出再多政策牛肉，恐怕也只會是杯水車薪，如何幫助民眾提升所得，讓房價所得比降下來，或許才是政府真正需要努力的方向。 2023年前3季六都房貸族年收入分布。資料來源／東森房屋 歷年前3季房貸族年收入分布。資料來源／東森房屋

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