高端奢華旅宿委託再下一城 雲品攜手興悅地產進軍埔里

雲品國際受理委託經營新案，與興悅地產開發股份有限公司簽署合約，將進駐南投埔里福興溫泉區，在1300坪的溫泉區中興建六棟奢華溫泉別墅與附屬戶外宴會、室內餐飲空間進行規劃與營運管理。

雲品國際總經理丁原偉指出，雲品國際透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理，到第二階段的餐飲與宴會管理，許多對於精緻服務、利潤共享、永續循環有共同理念的業主不斷與雲品討論與洽談提案。

丁原偉表示，目前君品Collection發展到第三階段高端旅宿服務已漸成熟，並且發展出精緻、小型量體的餐旅物業委託經營。未來更規劃以頂級餐廳與旅館聯盟為概念，提供消費者獨一無二的餐旅體驗，目標將挑選台灣高端旅宿約20家，串連各個業主，一起投入精緻服務的高端餐旅市場。

興悅地產總經理李鴻岳表示，因本業為營建業起家，為了發揮集團整合開發綜效，除了近年已陸續進行多項住宅、廠辦及商辦開發計畫外，並規劃於南投埔里約1300坪溫泉基地中，透過與國內餐旅龍頭雲品國際合作，提供消費者在頂級溫泉旅宿體驗上的新選擇。

目前雲品國際受理的委託經營案共有五大類型：分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級旅宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理，現在共有11處，今宣布合作的埔里福興溫泉委託經營案將為雲品國際第12處委託經營案，將能夠再次提升南投在精緻餐飲旅遊方面的市場能見度。

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