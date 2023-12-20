網路家庭導流做公益 首頁打造「PChome 揪愛公益」平台
PChome網路家庭（8044）集團近年來積極落實ESG，長期投入社會公益、持續關注弱勢族群相關議題，並以響應聯合國永續發展目標SDGs為公益策略主軸，全新打造「PChome揪愛公益」平台，民眾可由PChome入口網站進入公益平台網頁，以PChome入口網站月活躍造訪者有超過670萬，單月更有高達6,000萬以上的瀏覽，發揮大型綜合電商的流量優勢，為公益團體發聲。
PChome網路家庭「PChome揪愛公益」平台邀請首波七家公益團體進駐，包含「台灣一起夢想公益協會」、「陽光社會福利基金會」、「等家寶寶社福協會」、「喜憨兒基金會」、「臺北市流浪貓保護協會」、「臺灣環境資訊協會」以及「勵馨基金會」，平台匯集公益團體的捐款、捐物與愛心商品的資訊，只要點選各區連結就可進入指定公益團體的網站，進行參與，透過愛心橋梁將民眾的愛心與公益團體的需求接軌，藉由品牌聲量及入口網站流量，呼籲民眾一同響應及關心弱勢族群。
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