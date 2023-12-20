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益得定量吸入劑 SYN011進軍北美市場 首站插旗加拿大

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

益得（6461）今（20）日宣布，本月與加拿大前五大藥品經銷商簽署授權銷售協議，旗下定量吸入劑（MDI）SYN011將進軍北美加拿大，成為益得跨足國際市場的第一個據點，未來將搶攻年新台幣12億元市場商機。

益得生技表示，該公司產品線中另一 MDI 吸入劑 SYN010（欣必復）取得台灣和澳門上市許可後，在今年獲得國家品牌玉山獎與國家藥物科技研究發展獎的殊榮，並將陸續提出東南亞與香港上市許可，持續國際布局。公司產品線將漸進地進入收割期，前景看好。

吸入劑市場龐大，根據 Visiongain 估計，全球吸入劑市場將於2030年達到新台幣1.5兆元，於2020-2030年間，可望以5%年複合成長率成長，而全球最大的吸入劑市場就是北美，其中定量吸入劑（MDI）的成長尤其快速。

SYN011為 Salbutamol支氣管擴張劑，益得成功插旗加拿大，穩固進軍北美的根據地。根據統計，加拿大每年吸入劑市場需求近千萬支，市場規模約新台幣12億元左右。

益得為台灣唯一且全球少數擁有 MDI 吸入劑開發及製造能力，且可提供 CDMO 服務的特色藥廠（specialty pharma），旗下數款 MDI 學名藥產品已成功取證，將陸續在東南亞、港澳、中國與北美上市，創造營收。

益得首支獲准上市的複方 MDI 吸入劑產品 SYN010，已經於去年9月成功取得台灣藥證，且獲得澳門上市許可，並已陸續向東協國家申請上市，進軍成長快速的東南亞。根據 IQVIA 統計，與 SYN010相同的複方吸入劑藥品，在台灣的市場規模達新台幣4.5億元（2021年），東協國家則為新台幣24億元左右，中國市場規模可達新台幣63億元。同時，益得已經完成 Duasma 臨床試驗，並於11月向中國國家藥品監督管理局（NMPA）提出上市申請。

益得指出：「從明年起，益得的對外佈局將持續開花結果，不僅在亞洲地區的中國大陸、東南亞，將陸續申請或取得上市許可，且對於市場最大的北美市場，也已經踏出第一步，加拿大就是落腳北美的第一站。益得將在技術開發與生產製造，持續深耕台灣，打造全台唯一呼吸道製劑專業藥廠，並積極進行全球布局，讓益得成為立足台灣，銷售全球市場的全方位吸入劑特色藥廠。」

新台幣 東南亞 加拿大

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