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鎖定東南亞新興市場 國喬石化攻高階複合材料應用

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國喬石化挹注研發能量，目前正開發可用於電動車、高階電子產品的高性能、高強度的生物基工程塑膠，期滿足高端客戶的需求。圖／國喬提供
國喬石化挹注研發能量，目前正開發可用於電動車、高階電子產品的高性能、高強度的生物基工程塑膠，期滿足高端客戶的需求。圖／國喬提供

國喬石化2023現金增資收足股款，共募得28.4億資金，能有效改善財務結構，增進公司營運競爭力。國喬石化總經理曾嘉雄表示，全球經濟動盪，企業需要提高抗風險的能力、強化營運韌性而國喬聚焦本業，持續透過技術創新加速高值化，旗下研發中心正在開發高性能、高強度特用生物基纖維、工程塑膠，期以實踐自主化技術推動產業升級並達到減碳。

曾嘉雄表示，國喬積極耕耘兩岸之外的下游通路，鎖定印度東南亞等新興市場，搶攻電動車、電池等高階複合材料應用，實踐多角化發展，穩步期待景氣回升，增進公司及股東的利益。

曾嘉雄指出，受到大陸新增產能、烏俄戰爭、中美貿易影響，加上2024年國內進入排碳有價時代，石化業面臨複雜多變的挑戰，石化業的產業結構是「產品多、技術複雜」，上、中、下游產業鏈環環相扣、緊密連繫，需要彼此合作才能有效節省成本、提升客戶價值與競爭力。

曾嘉雄說，國喬站在產業鏈中游，自我定位在穩定品質、優化技術、永續發展，除了生產製造SM苯乙烯、ABS塑膠，研發中心10年前已開發出高耐衝、高耐候的特用高端材料尼龍66並成功商轉，滿足下游客戶對此原料的需求，目前正加緊腳步開發高性能、高強度、包括生物基來源的特種尼龍，亦是著眼台灣產業鏈的需求缺口創造利基，期待透過實踐自主化技術發揮影響力，帶動產業提升競爭優勢。

「客戶在哪裡，國喬就在哪裡。」曾嘉雄說，有鑑於國際製造業紛紛南向新設製造基地，目前印度和東南亞國家製造商對於高端材料的需求十分迫切，印度近年經濟強勢成長，儼然是全球新興的製造基地，國際知名的電動汽車如特斯拉、電子大廠等就展現高度興趣，印度當地的汽車業亦摩拳擦掌，為搶攻高階市場，更大幅提高對汽車電子零件及材料的品質管理，進而帶動高端材料上下游供應鏈轉移。

曾嘉雄表示，印度擁有龐大人口紅利與經濟發展潛力，加上汽車業、電子業大廠紛紛進駐，推升石化產品的需求，國喬主力產品SM、ABS和尼龍66可廣泛應用在電動車、電子、電器等領域，尤其尼龍66具備耐熱、阻燃、耐衝擊等特性，是百萬級以上高階車款的零件關鍵複合材。

曾嘉雄也說，越南是新一代電池材料的聚集地，國喬的ABS也已供應至越南下游客戶作為電池的材料，ABS是用途廣泛、多樣化且穩定性高的工程塑膠，國喬計畫在越南及東南亞進一步拓展產品在電池業方面的應用，擴大商機。

國喬 東南亞 印度

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