群益期貨人機對決頒獎典禮暨VIP之夜圓滿落幕

2023群益期貨「AI理財王人機對決」活動，在歷時三個月，共超過兩萬人參加的激烈交易競賽後，終於圓滿落幕。最終由人類組贏家以總積分46,445分獲得冠軍，這屆獲利金額最高的贏家以3,000萬元奪得獲利王。雖然個人賽冠軍由人類組獲得，但是機器人陣營的贏家因掌握程式交易的優勢，能在今年以巴戰爭、連續升息等因素造成市場波動加劇的情況下，仍有亮眼的獲利表現，在活動總結後，其平均報酬率及平均獲利金額表現皆優於人類陣營。

今年的活動頒獎典禮，首創展望會結合電影包場活動，打造為贏家專屬的群益期貨VIP之夜，除了群益客戶與會外，現場更有多位財經圈達人，例：Shin Li 李勛、吃土鋁繩-巴逆逆、資工心理人-探吉、美股夢想家施雅棠及東森財經主播蔡侑達，到場共襄盛舉。群益期貨VIP之夜，活動內容除邀請群益早安講師董嘉青分享2024市場展望及個人組亞軍修大分享交易心法外，更準備了講述2021迷因股之亂，散戶戰勝華爾街巨鱷的精采電影「笨錢效應」提供到場的嘉賓賞析。

群益早安講師董嘉青於活動中提到， 11月29日OECD預估2024年全球經濟成長略為放緩，2025年將微幅回升，但都低於長期平均值。此外，OECD預估美國聯準會2024年下半年才會降息、歐洲央行要到2025年春季才開始降息，與市場預期存有明顯落差，金融市場恐因此震盪，提醒投資人明年需更注意經濟數據，並繼續追蹤每日開盤前於群益期貨觀點直播的「群益早安」節目。

本屆人機對決前三名主要交易台指選擇權，群益期貨特別邀請亞軍-修大親自分享交易策略主要是以期權賣方或價差交易為主，因為早期做買方發現買方雖然報酬率高，但勝率卻很低，所以逆向思考，站在賣方這邊來獲取穩定收益。除了人工下單以外，還開發量化交易系統，利用程式輔助快速地運算大數據，精準做出確實的交易行為，並且將交易決策轉化為數學和統計學的方法，達到長期穩健的目標。 最後，他更強調風險控制的關鍵，保留20%~30%資金是安全進場的第一步，避免滿倉帶來的風險，也須提前規劃停損停利策略。

群益期貨同場發表2024年智能未來形象桌曆，透過AI建模生成的桌曆廣受好評也獲多家媒體報導，首刷4,000本僅剩少量，若想獲得這本桌曆，加入群益期貨官方LINE好友，就有機會獲得！

此外，群益期貨2024年首檔新春不打烊活動將於2024年1月8日開跑，只要加入群益期貨LINE官方帳號即可參加「新春抽財神靈籤」活動測龍年運勢，過年期間交易海期或槓桿保證金商品加碼抽龍鳳金銀福袋，每日抽萬元家電，並於除夕到初五，天天都有新春特別節目陪你一起過新年!

商品推薦