產官學齊聚 首屆「客庄社區經濟論壇」19日登場

為推動客庄社區經濟，客家委員會今（19）日舉辦「客庄社區經濟論壇」，本次論壇以客庄「鄉鎮」為探討主軸，建立「共同幸福的客庄」為目標，現場由細內信孝等8位國內外專家學者就國內外社區經濟的政策規劃、發展策略、模式、階段性措施進行與談及案例分享，共策客庄社區經濟發展。

客委會主委楊長鎮表示，因應客庄產業結構變遷、人口外流、少子及高齡化造成的經濟衝擊，本次論壇邀集中央部會、地方客家事務專責單位及客家文化重點發展區鄉(鎮、市、區)夥伴及致力於客庄產業推廣之社區協會及輔導團隊共同參與，共商擬定可協助鄉鎮市量身訂做合適之策略，將資源累積在主體，並分配效益，帶動鄉鎮市的動能，即為本會社區經濟推動的目標。

本屆特別邀請日本社區商業綜合研究所所長細內信孝，分享日本社區經濟政策規劃、策略及日本社區在發展觀光、祭典、美食及產業的相關成功案例，細內信孝專題演講時表示，日本與台灣有相似的課題，而社區居民正積極地激發出自主性和經營能力，維持及振興地方經濟，進而保持地方自我發展自主權。

論壇有2場主題對談及1場案例分享，首場以台灣社區經濟發展進行探討。國立陽明交通大學教授張維安指出，社區經濟不僅是物質財富的交換，更是社會資本、文化價值和人際的交互關係，提供合作和資源共享機會，形成互助和信任的基礎，所以社區經濟不僅是財富的創造，更是社會關係和文化價值的反映與營造，與社會福祉和社區幸福，有密切的相關性。

台北大學系主任郭文忠指出，社區經濟發展需要深入的社區參與、明確的發展願景、堅強的領導與組織能力、穩定的財務支援、多元的合作夥伴關係、教育與技能培訓、創新與市場適應性及持續的評估與回饋，並進一步表示成功的社區經濟發展，不僅可為地方居民帶來經濟利益，更可同步提升社區生活品質及凝聚力。

台大創新設計學院副院長張聖琳則指出，對於大部分位處丘陵的客庄，以尊重生態、保育物種、永續資源的生活方式，應是地方經濟發展的基石，她鼓勵永續生活的地方經濟發展，需要敢於面對「大」設計的挑戰，亦即大格局、視野，並可包容長時間的運作期程。

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