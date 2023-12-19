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食品大廠泰山跨足酒界 攜手馬祖酒廠衝年節烈酒旺季

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
新春年節前後為烈酒旺季，食品大廠泰山企業昨（18）日宣布，聯手台灣三大公營酒廠之一的馬祖酒廠，推廣馬祖高粱酒。左起為泰山總經理蔡政達、泰山董事長劉偉龍、馬祖連江縣縣長王忠銘、馬酒董事長陳漢樹等人。泰山／提供
新春年節前後為烈酒旺季，食品大廠泰山企業昨（18）日宣布，聯手台灣三大公營酒廠之一的馬祖酒廠，推廣馬祖高粱酒。左起為泰山總經理蔡政達、泰山董事長劉偉龍、馬祖連江縣縣長王忠銘、馬酒董事長陳漢樹等人。泰山／提供

新春年節前後為烈酒旺季，食品大廠泰山企業（1218）昨（18）日宣布，聯手台灣三大公營酒廠之一的馬祖酒廠，推廣馬祖高粱酒，彼此相輔相成發揮資源。泰山董事長劉偉龍表示，泰山擁有全方位食品通路的優勢，結合馬祖酒廠精湛的釀製技術，將拓展馬酒的知名度與能見度，首推「馬祖酒廠東引頂級十年大麴」，宣示將中式白酒推向精品的決心。

從油品起家、經營飲料、甜品點心等民生消費品70餘年的泰山，跨足酒業成功，獨家取得馬祖酒廠兩岸總經銷。馬祖酒廠共有二座酒廠，分別是東引的東湧酒窖以及南竿的八八坑道，超過一甲子以純糧固態古法釀製、低溫完全發酵、坑道窖藏，酒質甘醇勁冽，大受中式白酒愛好者青睞。

馬祖酒廠總經理劉九銘表示，酒廠有幾項特色，酒廠位於北緯26度23分，無論溫度濕度都是專家公認的最佳釀酒環境，是擁有台灣緯度最高的島嶼型酒廠；再來釀酒至關重要的水，乃是花崗岩層流出天然礦泉水，富含礦物質成份，花岡岩層具有麥飯石的過濾效果，水質極佳適合釀酒。

馬祖酒廠連續7年獲選國慶國宴指定用酒，原本即為少數行家才懂得品評珍藏的白酒，本次透過與泰山的聯盟，期望與消費市場共緊密連結，走進各種宴會小酌時刻，擴大白酒消費市場，推出「馬祖酒廠東引頂級十年大麴」，在坑道窖藏十年，以禮盒包裝，選用烈酒重裝瓶，更顯收藏質感。

每瓶皆附有限量編號保證書，加上數量稀少，入手難度高，12/20起全家便利商店、佳賀洋酒、寶檳洋酒開始預購，限量3,600瓶，依各通路實際銷售情況而定。建議售價5,120元，預購價4,980元。

此外，因應新春節慶隆重推出搶手的「馬祖高粱酒馬酒建廠68周年龍年紀念酒」，共有具收藏價值的瓷瓶禮盒和首度推出的玻璃瓶裝，希望搶攻送禮或自用市場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖 泰山企業 消費

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