台灣中油大林煉油廠 熱情公益捐血助人

台灣中油公司大林煉油廠為協助舒緩社會血荒問題，今（19）日於廠區舉辦「百萬CC熱情公益捐血活動」，吸引了眾多熱血同仁、員眷、協力廠商員工及在地鄉親好友熱情參加，並順利募集了203袋，一共50,750CC鮮血，對血源不足問題貢獻心力，也貫徹響應台灣中油公司百萬CC捐血活動的政策。

今日一早捐血車一到廠，大林煉油廠熱血同仁及員眷們就迫不及待地熱情參與，現場大排長龍，廖本源廠長也在百忙之中抽空親自到場挽袖捐出熱血，並呼籲大家一同共襄盛舉。廠方為了鼓勵更多人加入行列，凡捐血一袋即可獲贈2瓶中油生技洗可麗洗衣精作為獎勵，期望能有更多人參與捐血活動，將油人愛心發揮到極致。

廖廠長表示，投入公益活動是台灣中油公司身為社會一份子的責任與使命，往後仍會繼續舉辦類似活動，以善盡企業社會責任及散播愛心到社會各個角落。也感謝辛苦的醫護人員及高雄捐血中心支援捐血車，才能讓活動順利圓滿，期待往後更多人一同共襄盛舉加入我們的行列。

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