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研華擴充台灣產能 2024年業績高個位數增長

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
工業電腦廠研華（2395）今（19）日召開重大訊息記者會，該公司取得桃園華亞段土地，將擴充台灣產能。研華提供
工業電腦廠研華（2395）今（19）日召開重大訊息記者會，該公司取得桃園華亞段土地，將擴充台灣產能。研華提供

工業電腦廠研華（2395）今（19）日召開重大訊息記者會，該公司取得桃園華亞段土地，將擴充台灣產能。展望2024年，該公司預估明年上半年業績表現平淡，下半年隨著新專案訂單大量出貨，業績可望恢復增長，預估2024年營收將成長高個位數百分比。

研華表示，本公司向關係人研本投資公司，購置桃園龜山華亞段9地號土地案，係因應研華長期發展藍圖，台灣製造基地擴建，符合地緣政治考量及全球製造版圖規劃，符合產能策略需求。

研華指出，華亞段9地號土地屬「第五種產業專用區」，建蔽率70%、容積率420%。依據「產業專區規範」目前無法過戶，預計2026到2027年取得建照後始能過戶。故交易流程為簽約後支付土地簽約款2億元，土地過戶後再支付16.8億元，過戶前的土地相關持有稅賦由目前持有方負責。

研華目前主要製造基地包括台灣、中國大陸昆山及日本北九州，其中台灣與中國大陸各占45%，日本占8%，外包產能占2%。研華綜合經營管理總經理陳清熙說，昆山及台灣產能未來將各占40%，日本擴大產能後加上外包產能合計將接近20%，因此，有必要擴充台灣製造基地。

至於業績展望，他說，第4季接單逐漸好轉，尤其大陸市場11月與12月表現不錯；2024年上半年還是艱困，等到明年下半年專案訂單大量出貨，才會恢復增長，2024年業績預估高個位數百分比成長。

2024 研華

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