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裕隆星國參訪！可望合作eMaaS生態圈、充電漫遊平台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
裕隆集團移動服務事業群旗下裕電俥電組團參訪新加坡新合作公共停車場充電站標案建置之停車場。裕隆提供
裕隆集團移動服務事業群旗下裕電俥電組團參訪新加坡新合作公共停車場充電站標案建置之停車場。裕隆提供

裕隆集團移動服務事業群旗下裕電俥電組團參訪新加坡，除與戰略合作夥伴新加坡地鐵公司（SMRT）旗下騰越公司（Strides）及充電站營運商ChargEco就合作取得的新加坡公共充電站建置案交換進度及分享運營經驗外，也基於雙方皆以移動服務為主要業務，對打造電動車出行服務、建構eMaaS生態圈及發展充電漫遊平台等表達高度合作興趣，將共同打造低碳交通服務，推動永續發展的電動車充電服務事業。

裕隆表示，裕電俥電以技術顧問角色，與騰越及其組成的充電聯盟ChargEco，於前年合作取得新加坡公共停車場站充電樁建置標案，將在369個停車場提供電動汽車充電服務，目前已順利建置200樁，該聯盟預計在2024年底完成超過1000個電動車充電站。

裕隆表示，裕隆移動服務事業與騰越皆致力於打造電動車出行服務，騰越公司除致力於捷運及公共巴士的大眾運輸交通服務，每日為300萬乘客提供服務，也加速推出各種電動車相關服務，包括電動車租賃、銷售、充電管理、保修、電池管理及電動計程車、接送車隊等服務，並提供綠色金融、保險、碳權交易及燃油車處置等整合業務及eMaaS生態系統數位平台，與裕隆移動服務事業業務以出行、租賃及用車服務三大事業群的主要業務範疇高度相符。

騰越則表示，在致力於持續發展新能源車業務上，不斷向業內最優秀的國內外同業學習，透過與志同道合的夥伴攜手前進，將不斷優化服務內容，並積極推動服務創新。

裕隆移動服務事業群總經理林群盛表示，騰越有營運大眾運輸系統的豐富經驗，裕隆移動服務事業群有豐富的多品牌移動服務及用車服務經驗，加上雙方的業務性質非常相似，對建構eMaaS電動車移動服務生態圈也有共同理念，期望透過更多交流，可以在各自擅長的領域進一步合作。

因新加坡政府及民間正全力建置充電站，騰越目前以發展充電服務為主要目標，期望透過引進台灣現有的解決方案，繼續強化服務內容，針對裕電俥電在台灣將全力發展的充電漫遊平台，解決一個車主須下載多個充電服務營運商APP的痛點，表達高度興趣，希望有機會導入新加坡。

裕隆集團 電動車 新加坡

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