被控違法捐逾千萬政治獻金予侯友宜 仰德集團發聲明了
有立委控仰德集團董事長許育瑞及旗下員工數十人，兩次新北市長選舉捐給新北市長侯友宜1,100萬元，涉嫌以每人新台幣10萬元方式捐款，規避政治獻金法100萬元上限。要求監察院、檢調主動介入調查。對此，集團今（19）日回應，一切皆符合法律規範，切勿影射，將保留法律追訴權。
立委指出，2018年仰德集團旗下士林電機（1503）、國賓飯店、新竹物流等高階主管，集中在2018年5月2日、9月25日兩天，捐給侯友宜530萬政治獻金。2022年仰德集團旗下士林電機、新竹物流等高階主管，集中在2022年9月8日、9月14日，捐款給侯友宜政治獻金570萬元
對此，仰德集團今日發表聲明，針對立委質疑仰德集團的相關事件，一切皆符合法律規範，呼籲在選舉期間切勿任意影射，針對種種不實指控，深表遺憾，並保留法律追訴權。
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