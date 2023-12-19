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研華召開重訊記者會 說明關係人交易案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華總經理陳清熙。圖／業者提供
研華總經理陳清熙。圖／業者提供

研華（2395）今（19）日召開重訊記者會，由總經理暨發言人陳清熙說明董事會決議-關係人交易事宜。

研華已於2023年10月30日經審計委員會及董事會決議通過向關係人取得華亞段9地號土地案，相關決議程序及公告流程皆依法辦理。因本案屬重大關係人交易性質，今日補行召開記者會說明相關內容。

針對關係人交易之必要性，研華表示，本公司向關係人研本投資股份有限公司購置桃園市龜山區華亞段9地號土地案，係因應研華長期發展藍圖，台灣製造基地擴建符合地緣政治考量及全球製造版圖規劃，符合產能策略需求。決策流程經完整選址及成本評估，分析北台灣包含五股、中壢、華亞等工業區地點，最終華亞工業區具經營綜效、產業群聚等優勢為首選，華亞段9地號並具有交通便捷及高容積率等優勢，整體而言綜合土地開發條件和各項配套條件後為最佳選擇。

針對簽約日至過戶日時間差異說明，研華表示，華亞段9地號土地屬「第五種產業專用區」，建蔽率70%、容積率420%。依據「產業專區規範」目前無法過戶，預計2026 ~2027年取得建照後始能過戶。故交易流程為簽約後支付土地簽約款2億元，土地過戶後再支付16.8億元，過戶前的土地相關持有稅賦由目前持有方負責。相關土地過戶與交割之權利義務，另有簽訂合約清楚規範，除經研華內部律師審閱外並經外部之理律法律事務所律師審閱及董事會通過，高度確保研華端之權益。

此外，研華於2024股東會報告，符合治理規範。研華指出，華亞案屬重大關係人交易，經獨立董事於審計委員會中提醒與要求，研華將於2024年股東會中報告此關係人交易案（含實際交易金額、交易條件及相關資料等），符合法規指引及治理規範。

研華 2024 股東會

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