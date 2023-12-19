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有福爾摩沙底蘊的蘭姆酒問世！台糖與高餐大合作 奪世界烈酒大賽銀牌

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
高餐大陳千浩老師率領學生至台糖位於柳營地區的農場採收ROC 24號品種甘蔗。（圖／台糖提供）
高餐大陳千浩老師率領學生至台糖位於柳營地區的農場採收ROC 24號品種甘蔗。（圖／台糖提供）

台糖與高雄餐旅大學合作用本土甘蔗釀造蘭姆酒，在今年舉行的布魯塞爾世界酒類競賽中初試啼聲，勇奪銀牌，受到全球矚目。台糖表示，與高餐大將持續投入研發能量，期能順利量產本土風味的蘭姆酒，創造台灣蔗農產業新榮景。

台糖自去(2022)年起啟動「甘蔗酒開發方向之研究」委託研究計畫案，遂與高餐大合作，由全台第一位取得法國葡萄酒釀造技師執照的陳千浩老師領軍，研究如何運用台灣本土種植的甘蔗，釀造出風味絕佳、具有福爾摩沙底蘊的蘭姆酒。

台糖說明，這次獲獎的台糖風土農藝蘭姆酒，其甘蔗原料是由具有原生野蔗DNA的「ROC 24號」品種。研究期間陳千浩老師及其團隊前往台糖位於台南善化的農場親自採收甘蔗，並確保甘蔗在榨汁後維持在25度C以下，再運用特殊設計的法國蒸餾器，蒸餾出蘭姆原酒，最後再灌注於埔桃酒橡木桶內熟成6個月，進而釀造出散發甘蔗鮮甜芳香，口感細緻幽雅的台糖風土農藝蘭姆酒。

台糖表示，布魯塞爾世界酒類競賽被視為全球重要烈酒競賽之一，今年共計有57個國家、2,383件酒品參賽，並經由來自32國共138名專業裁判進行盲測，評定出獲獎酒品。台糖與高餐大合作研發的蘭姆酒能脫穎而出相當不容易，未來台糖計畫與陳千浩老師繼續投入研發能量，期能早日量產這款高品質且展現台灣風土滋味的農藝蘭姆酒，創造台灣甘蔗產業的新榮景。

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高餐大運用台糖甘蔗，釀造有福爾摩沙底蘊的蘭姆酒，奪得2023年世界烈酒大賽銀牌。（圖／台糖提供）
高餐大運用台糖甘蔗，釀造有福爾摩沙底蘊的蘭姆酒，奪得2023年世界烈酒大賽銀牌。（圖／台糖提供）

台糖 葡萄酒

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