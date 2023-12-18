快訊

「冰山美人」嫁280億富商封麥 揭北市632坪聖殿真面目

明起強烈冷氣團南下...恐成首波寒流凍全台 最冷時間點曝

「Diamond Towers台北之星」將揭神秘面紗 三圓：明年已購戶開始交屋

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
「Diamond Towers台北之星」98戶豪宅銷售進度，三圓建設指出，全案目前穩定銷售中，預計明年上半年已購戶開始交屋、入帳，目標兩年內完銷。照片取自三圓建設法說會資料
「Diamond Towers台北之星」98戶豪宅銷售進度，三圓建設指出，全案目前穩定銷售中，預計明年上半年已購戶開始交屋、入帳，目標兩年內完銷。照片取自三圓建設法說會資料

雖然今年前三季虧損，惟三圓建設（4416）手中總銷逾400億元的「Diamond Towers台北之星」已全數完工、開賣，後續銷售狀況將左右明後年業績表現；三圓建設表示，該案位於捷運忠孝復興站旁，其中一到四樓為商場，由新光三越承租，租金收入將在2024年開始貢獻。

至於「Diamond Towers台北之星」98戶豪宅部分，三圓建設指出，全案目前穩定銷售中，預計明年上半年開始交屋、入帳，目標兩年內完銷。

三圓建設還有三大重量級都更案在手，又以國內最大都更案「新隆國宅案」最受矚目；三圓建設指出，該案共有四棟，為地上26~31樓、地下五樓之住宅大樓，位於中正紀念堂大孝門正對面，戶數達875戶，目前坪數規劃23、34、40、46、48坪產品。

三圓建設表示，「新隆國宅都更案」總銷上看500億元。目前地主同意比例已達90%，將在本周五（22）日遞交都市設計審議的修正報告，接下來該案程序將進入都更事業計畫審議階段。

三圓建設今年前三季稅後虧損0.12億元，較去年同期虧損2億元收斂，前三季每股淨損0.22元。累計今年前11月營收約0.91億元、年增4.3%；三圓建設指出，今年前三季、前11月營收以租賃收入為主，未有建案入帳，在入帳空窗旗下，以致營運虧損。

2024 都更 國宅

延伸閱讀

富旺國際新竹湖口時代系列第八案「鈺時代」開賣

柯文哲存款比去年多288萬元 陳佩琪也驚訝給答案

東區新地標！ 新光三越Diamond Towers 時尚血拚也要品甜蜜午茶

00922股息才入帳隔天就填息！ 僅花費20個交易天數…年化殖利率高達7％以上

相關新聞

長榮海運拍板！即起暫停通行紅海 將改繞好望角

基於船舶及船員安全考量，長榮海運（2603）即日起暫時停收以色列貨物，並暫停通行紅海。紅海區域航線的船舶將航行至周邊安全...

華泰名品城拿下高鐵嘉義站前9.9公頃開發案 2028年營運

交通部鐵道局舉辦的「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」，已在12月11日完成甄選程序，今天宣布由格珞麗亞企業、...

「Diamond Towers台北之星」將揭神秘面紗 三圓：明年已購戶開始交屋

雖然今年前三季虧損，惟三圓建設（4416）手中總銷逾400億元的「Diamond Towers台北之星」已全數完工、開賣...

誠品信義店平安夜熄燈！進店人潮周周創新高 超越跨年夜

誠品生活（2926）信義店預計12月24日熄燈，誠品生活指出，10月19日宣布閉幕式起，周末進店人潮逾5萬人次，且周周創...

蘋果西打停產消失6個月 大飲：衛生局同意恢復上架銷售

生產蘋果西打的老牌飲料廠大飲（1213）今（18）日公告，桃園市政府衛生局同意本公司第2、3號線「蘋果西打」的寶特瓶裝6...

剛需強撐！中科特區中古屋「坐4望5」 專家：兩大原因推高房價

PTT網友PO文分享近日在台中中科特區看房，屋齡10多年中古社區站上4字頭，建商品牌較好的社區更有破5字頭成交紀錄，就連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。