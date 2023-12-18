「Diamond Towers台北之星」將揭神秘面紗 三圓：明年已購戶開始交屋

雖然今年前三季虧損，惟三圓建設（4416）手中總銷逾400億元的「Diamond Towers台北之星」已全數完工、開賣，後續銷售狀況將左右明後年業績表現；三圓建設表示，該案位於捷運忠孝復興站旁，其中一到四樓為商場，由新光三越承租，租金收入將在2024年開始貢獻。

至於「Diamond Towers台北之星」98戶豪宅部分，三圓建設指出，全案目前穩定銷售中，預計明年上半年開始交屋、入帳，目標兩年內完銷。

三圓建設還有三大重量級都更案在手，又以國內最大都更案「新隆國宅案」最受矚目；三圓建設指出，該案共有四棟，為地上26~31樓、地下五樓之住宅大樓，位於中正紀念堂大孝門正對面，戶數達875戶，目前坪數規劃23、34、40、46、48坪產品。

三圓建設表示，「新隆國宅都更案」總銷上看500億元。目前地主同意比例已達90%，將在本周五（22）日遞交都市設計審議的修正報告，接下來該案程序將進入都更事業計畫審議階段。

三圓建設今年前三季稅後虧損0.12億元，較去年同期虧損2億元收斂，前三季每股淨損0.22元。累計今年前11月營收約0.91億元、年增4.3%；三圓建設指出，今年前三季、前11月營收以租賃收入為主，未有建案入帳，在入帳空窗旗下，以致營運虧損。

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