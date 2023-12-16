台中不動產開發公會新世代委員會 邵宜斌接任會長

台中市不動產開發公會「新世代委員會」，完成第十、十一屆會長交接，原任會長帝闊建設協理羅時儒，交棒給新任會長欣藝翔建設暨太格地材副總經理邵宜斌。邵宜斌也提出「拾1初心、拾1創新」作為本屆的口號與精神標語。

包括台中市不動產開發公會理事長林正雄及兩位榮譽理事長龍寶建設董事長張麗莉、豐邑建設總經理邱崇喆；根園建設總經理謝麟兒、栩安開發董事長張正岳、允將建設董事長張志豪、富宇建設董事長張世欣、豐境建設總經理邱名仕、宏銓建設總經理林宏明、長安建設總經理李璟宏、鎧將建設總經理林子耀、富旺國際副總經理林祐任等人都到場見證。

同時，台中市都發局長李正偉、逢甲大學建築系主任林衍良系、台中市建築經營協會理事長連智民、台中市結構工程技師公會理事長許庭偉，也都出席並帶領會員給予最大鼓勵。

新世代委員會是由張麗莉催生，值榮譽理事長魏嘉銘接任公會時創辦建立，於榮譽理事長邱崇喆任內發展茁壯，並由現任理事長林正雄開枝散葉、發光發熱。

林正雄再次於今年底大力支持新世代委員會，將公會補助款大幅提高，以利新世代更全面多元的發展。

第十屆新世代委員會在羅時儒帶領下，於2023年舉辦多次參訪行程，包含北部、南部及泰國曼谷等參訪行程，6月時舉辦第三屆GTS新世代菁英聯盟論壇。

邵宜斌提出「拾1初心、拾1創新」作為口號與精神標語，感謝所有先進及11屆團隊幹部的全力支持，莫忘成立的初心，也為新的一年開啟嶄新的局面。

展望未來，邵宜斌談起本屆交接典禮，是新世代委員會首度在戶外區舉辦，以聖誕英倫為主題，絕少交接典禮是以戶外型態舉辦，這也呼應他「拾1創新」的想法。

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