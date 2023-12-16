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勞資協商未達共識 桃勤工會發動員令31日起「不加班」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
桃園航勤昨日進行勞資協商，但在地勤服務費和年終獎金等議題上未能達成共識。示意圖，本報資料照
桃園航勤昨日進行勞資協商，但在地勤服務費和年終獎金等議題上未能達成共識。示意圖，本報資料照

桃園航勤昨日進行勞資協商，但在地勤服務費和年終獎金等議題上未能達成共識。桃勤企業工會發布動員令，要求會員自12月31日起實施「停止加班、準時下班」，此舉恐對元旦連假期間航班行李業造成衝擊。桃勤公司董事長林祥生今（16）日表示，將進行人力調度，不會影響元旦航班運作。

林祥生表示，勞資雙方都有共識，不要影響元旦航班正常，勞資協商持續進行中，他樂觀認為，勞資雙方都會努力達成共識。

對於工會訴求年終獎金，林祥生表示，雖然疫後今年營運狀況轉佳，但公司獲利也沒多到可以發放如工會預期年終獎金，畢竟還是要對股東負責。

他強調，工會訴求是出自善意，雙方未達共識的部分，將繼續協商，並強調協商之門仍然未關閉。但他也表示，公司將根據實際情況進行人力調度，以確保元旦航班運作順暢。

工會表示，近來航空公司在媒體上大肆宣揚利多，但地勤服務公司的收益未能同步提高，工會要求公司善待員工，因此發出動員令，要求會員自12月31日起實施「停止加班、準時下班」。工會認為，疫情過後，機票價格漲價，航空公司營收成長，地勤服務費應有相應調整。在勞資談判過程中未達共識，因此採取停止加班的行動。

地勤 加班 年終獎金

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