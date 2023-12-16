不是給人住的房子！專家嘆市場小宅4種奇特樣貌

房價不斷攀高，為讓消費者買單，房屋市場上出現越來越多低總價小宅。房市專家張欣民表示，過去小宅號稱「麻雀雖小五臟俱全」，但現在許多小宅除了拿掉房間數，該有的居住空間也紛紛消失不見。

他說，最近他有個好朋友幫兒女去看了一處建案，建案單價並不便宜，但因地點好、總價合宜，賣得非常好，但朋友看屋後卻罵聲不斷，直呼「這不是給人住的房子」。

他問這位朋友為何這麼說，原來是房子只有一面採光，而且沒廚房也沒有餐廳。聽完他直言朋友「大驚小怪」，因為這種小宅早已經成為目前房屋市場當中的常態了，這類不是給人住的房子，也早就住滿了人。

張欣民表示，根據內政部不動產資訊平台的資料，全國住宅買賣移轉的平均面積在2014年第一季是43.2坪，到2023年第一季已減縮到31.7坪，10年之間一個住宅單元購買的面積少了11.5坪，相當於少掉了兩個房間的空間。

同樣的資料來源，2023年第一季全國購買25坪以下小宅所佔的比重高達41.9%，25坪的房子扣掉至少三成公設比，就剩下17.5坪不到的空間可使用了。

這麼小的空間如何配置住居機能空間？最簡單的方式就是砍掉房間，或是拿掉日常很少用的空間，或是採混合式的空間，因此現在市場上的小宅大抵呈現出以下4種奇特的樣貌。

一、廚房或是餐廳不見了

由於空間有限，加上現代年輕人很少開伙，不是外食就是叫外賣，廚房幾乎只剩下煮開水的功能，因此建商也不規畫整套廚房設備來占空間，放一個電磁爐就夠了，至於用餐，就在客廳吃飯配電視，因此也沒有餐廳的身影。

二、客廳成變形金剛

由於空間有限，客廳的功能就得像變形金剛一樣，隨時變換功能角色，滿足住房主人的日常需求，可當廚房也可當餐廳，真的得扮演起另類「上得了廳堂、下得了廚房」的多工角色。

三、很難找到採光面

現在的小宅，因為一層多戶，室內格局通常是長條型或是不規則形，採光面大多只有一面，但這一個採光面又不是在客廳，所以回到家白天客廳也必須開燈，這種格局通風條件也不會太好，長期居住對健康當然會有不好的影響。

四、集風水瑕疵於一身

現代小宅因為小，居家風水上的瑕疵多是集於一身，像是進門見廁，或是進門見廚，「暗廳明房」都是稀鬆平常。

張欣民表示，小宅上述缺點幾乎都是顯而易見，只是在這個高房價的年代，能夠買個小小的棲身之所，已經非常不容易了，還得擔心現在不買，未來更買不起，這正是高房價下現在年輕購屋族的真實寫照。

商品推薦