董娘加持！麗晶精品今年營收70億創新高 三年要拚百億元

有全台精品首府之稱，晶華（2707）旗下最強商場麗晶精品，不受疫情影響，自2019年開始業績逐步上揚、年年增逾10億元，今年業績達70億元，年增20%，比疫情前成長三倍；目標三年後挑戰百億元，坐穩全台飯店精品商場業績王。

晶華酒店集團營運長吳偉正15日表示，鑽石之王海瑞溫斯頓（Harry Winston）今年整修後全新開幕，為全球最新概念店；香奈兒B2樓層未來將擴增面積15%，於明年上半年開出。明年也新增有「東方愛馬仕」的精品品牌「Shang Xia上下」，與一家法國精品甜點品牌，業績成長可期，明年營收上看80億元。

麗晶精品業績在疫情期間不減反增，每年皆有亮眼成長，以愛馬仕和香奈兒的業績最好，完全不受不景氣影響，其中「香奈兒全台前十名VIP，有八個在我們這邊」。

他透露，目前香奈兒B2樓層正裝修中，約300多坪，未來將擴增多15%、40坪面積，將是全台最大香奈兒旗艦店，增加VIP室，讓顧客有試穿尊榮感，預計明年上半年開出。

麗晶精品年年能持續攀升，頂級珠寶功不可沒，目前有六間珠寶品牌，皆為全台業績第一名或第二名。因看好麗晶精品客人購買實力，寶詩龍（Boucheron）在麗晶精品開設的專門店，為全亞洲最大、台灣珠寶設計師趙心綺品牌Cindy Chao the Art Jewel為麗晶精品獨家品牌，另外還有今年裝修新開幕的HARRY WINSTON，以及寶格麗（BVLGARI）、CHAUMET、DAMIANI等品牌。

另外，新增的餐廳也讓麗晶精品帶來許多以前不會來的客人。像是今年兩間全新開幕的餐飲，如日本大阪米其林一星「焼鳥市松」海外首家分店「fumée」，以及由蟬聯3年米其林一星殊榮的當代亞洲風味餐廳 「T+T」領航的全新品牌 「Circum-」等，吸引許多富二代和富三代的年輕客群。

吳偉正也表示，目前館內有六家餐廳，包括今年新開的兩家，明年上半年還會再開出一家法國精品甜點，將為營運助陣。 晶華酒店董事長潘思亮。記者黃淑惠/攝影

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