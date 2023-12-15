快訊

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

「6年前被母親綁架」英少年在法山區獨自走了4天 善心司機撿到他！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三鶯線首座捷開案！29億萬坪宅創老街、北大就業機會

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
該捷運住商大樓也規畫4樓與捷運連通，1樓規畫沿街式店鋪，提供商業發展動能及就業機會。圖為模擬圖。圖／新北捷運局提供
該捷運住商大樓也規畫4樓與捷運連通，1樓規畫沿街式店鋪，提供商業發展動能及就業機會。圖為模擬圖。圖／新北捷運局提供

捷運三鶯線因受缺工缺料影響，完工延到2025年底，不過三鶯線三峽站出入口2捷開案招商成功，今上午辦簽約儀式，開發計畫將與三峽站出入口2共構，興建2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪捷運住商大樓，1樓還有沿街式店鋪，提供三峽老街區及北大特區等地的商業發展動能及就業機會，預估投資金額約29億元，預計2029年完工。

新北副市長陳純敬今見證簽約儀式，新北捷運局長李政安與昇陽建設總經理魏岱霖簽署投資契約。陳純敬表示，三峽站作為三鶯線第1個招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑。

三峽站出入口2預計興建地上15層、地下2層的捷運住商大樓，並規畫4樓與捷運連通，打造到站即到家的高品質捷運共構宅。陳純敬說，1樓規畫沿街式店鋪，提供商業發展動能及就業機會，更設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心等3項公益設施空間，約266坪，將擴充三峽老街區及北大特區機能。

陳純敬說明，三鶯線為北桃都會生活圈的重要捷運路線，正朝2025年完工目標興建中，未來三鶯地區至雙北市中心通勤時間將減少20分鐘，有效提升地區可及性。目前三鶯捷運全線共有7處開發基地，新北捷運局後續將持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、台北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額，並引入1.3萬個居住人口，加速帶動三鶯地區發展。

該開發計畫將與三鶯線三峽站出入口2共構，興建2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪捷運住商大樓。圖為模擬圖。圖／新北捷運局提供
該開發計畫將與三鶯線三峽站出入口2共構，興建2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪捷運住商大樓。圖為模擬圖。圖／新北捷運局提供
新北副市長陳純敬（中）今見證簽約儀式，新北捷運局長李政安（左一）與昇陽建設總經理魏岱霖簽署投資契約。記者張曼蘋／攝影
新北副市長陳純敬（中）今見證簽約儀式，新北捷運局長李政安（左一）與昇陽建設總經理魏岱霖簽署投資契約。記者張曼蘋／攝影
三鶯線第1個招商成功的捷開案，今辦簽約儀式。記者張曼蘋／攝影
三鶯線第1個招商成功的捷開案，今辦簽約儀式。記者張曼蘋／攝影

捷運 北大特區 三鶯線

延伸閱讀

執法後生意冷清！全國最美老街「科技執法」確定取消

台南捷運深綠線起點在善化 在地人最關心這兩座橋要不要拆

桃捷跨海宣傳美食、景點登上京成電鐵

汐止秀峰高中校舍整建動土 打造未來感校園風格

相關新聞

煤鐵等鋼鐵原物料價高 鋼市榮景看到明年第2季

受惠煤鐵等鋼鐵原物料行情走揚，中鋼（2002）新盤價全面上漲更有底氣，樂觀鋼廠更認為好景氣可看到明年第2季，鋼市氛圍轉熱...

意外！新竹公寓房貸成數比大樓高 房仲曝原因

日前有總統候選人提出1,500萬元全額貸的青年購屋方案，根據聯徵中心今年前三季資料，六都及新竹縣市公寓的平均總價除台北市...

三鶯線首座捷開案！29億萬坪宅創老街、北大就業機會

捷運三鶯線因受缺工缺料影響，完工延到2025年底，不過三鶯線三峽站出入口2捷開案招商成功，今上午辦簽約儀式，開發計畫將與...

青年1500萬免頭期款購屋 李同榮：三大致命後遺症

總統候選人侯友宜日前拋出青年購屋免頭期款政見「555方案」，房市趨勢專家李同榮直批將會導致年輕人陷先甘後苦困境、並成為負...

家樂福插旗台北東區精華地段 賣場近250坪、強化生鮮區

家樂福超市大安仁愛店今（15）日開幕，位處台北市東區精華地段，於明曜百貨正後方，賣場面積約近250坪，強化生鮮區域，同時...

美日車廠擴大48V模組使用 朋程、強茂明年出貨再衝高

日本車廠全力衝刺油電混合車，舉凡豐田、日產都預計明年將持續把48V油電混合車當作發展主力，同時擴大電動車款，另外美國電動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。