三鶯線首座捷開案！29億萬坪宅創老街、北大就業機會

捷運三鶯線因受缺工缺料影響，完工延到2025年底，不過三鶯線三峽站出入口2捷開案招商成功，今上午辦簽約儀式，開發計畫將與三峽站出入口2共構，興建2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪捷運住商大樓，1樓還有沿街式店鋪，提供三峽老街區及北大特區等地的商業發展動能及就業機會，預估投資金額約29億元，預計2029年完工。

新北副市長陳純敬今見證簽約儀式，新北捷運局長李政安與昇陽建設總經理魏岱霖簽署投資契約。陳純敬表示，三峽站作為三鶯線第1個招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑。

三峽站出入口2預計興建地上15層、地下2層的捷運住商大樓，並規畫4樓與捷運連通，打造到站即到家的高品質捷運共構宅。陳純敬說，1樓規畫沿街式店鋪，提供商業發展動能及就業機會，更設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心等3項公益設施空間，約266坪，將擴充三峽老街區及北大特區機能。

陳純敬說明，三鶯線為北桃都會生活圈的重要捷運路線，正朝2025年完工目標興建中，未來三鶯地區至雙北市中心通勤時間將減少20分鐘，有效提升地區可及性。目前三鶯捷運全線共有7處開發基地，新北捷運局後續將持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、台北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額，並引入1.3萬個居住人口，加速帶動三鶯地區發展。 該開發計畫將與三鶯線三峽站出入口2共構，興建2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪捷運住商大樓。圖為模擬圖。圖／新北捷運局提供 新北副市長陳純敬（中）今見證簽約儀式，新北捷運局長李政安（左一）與昇陽建設總經理魏岱霖簽署投資契約。記者張曼蘋／攝影 三鶯線第1個招商成功的捷開案，今辦簽約儀式。記者張曼蘋／攝影

商品推薦