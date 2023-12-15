大毅老爺行旅與藝術家合作發表「社員旅行FUN提案」

台中大毅老爺行旅即日起至2024年8月31日，運用飯店獨有的美學展示空間，發表全新展覽主題「Have Fun！社員旅行FUN提案」，延續老爺行旅品牌核心價值「FUN樂趣」，此次不僅邀請藝術家參予策展，更讓飯店的員工一同加入，強調行旅不只是旅店，更是一座與美學共生的新場域。

同時，這次台中大毅老爺行旅更將展覽中，所發展出的玩樂地圖擴大串連到山林中，特別與參山國家風景區管理處合作推出「參日盛宴-慢旅」、「參日盛宴-薈聚」兩款主題房，並結合參山遊旅人限定住房專案，每房3,888元起，即日起開放預訂入住，入住再贈送限定伴手禮包，讓旅人可以完整體驗從城市到山林風景區的參山好風味。

台中大毅老爺行旅總經理蔣大雄說，「 Have Fun！社員旅行FUN提案」，揭開老爺人日常旅程，另類視角漫遊城市。

這期的展覽特別與擅長以生活題材為創作靈感的策展單位范特喜微創文化合作。邀請了插畫家aminwu、羊毛氈創作者tigermilk王荷瑄、知名子系設計工作室、善用鏡頭搜奇的王貞棋Nick攝影師。

另外，還有擅長串聯地方店家能量與故事的自思創造、知名像素藝術創作者與玩具設計師KAI及工筆畫家莊惠祺等藝術大玩家們，擔綱「路上觀察者」角色，探索老爺社員們從「住所」到「飯店」上班這趟旅程中，遇到的各種有趣事物，以這些好玩又有趣的靈感媒材，一起創造出獨特的FUN旅行提案。

蔣大雄指出，展覽中也集結了藝術家與老爺社員們日常解憂放鬆地場景、秘密基地或無名私房景點，讓旅人們也可按圖索驥，探索不一樣的台中城市遊程。

當旅人踏入飯店的場域中，也成為了「路上觀察員」，透過這些藝術家、設計團隊及攝影家的視角，發揮偵探之眼，探索社員們不知名的故事，獲取旅行靈感的觸發點，探尋遺落在角落的新舊交錯地，或是藏在城市中不知名的醍醐味。

蔣大雄強調，這是一趟搜奇之旅，引領旅人從老爺這群在地達人的日常旅程中，玩出N種樂趣方案。

而延續上期展覽「玩樂探索」的精神，此次參展藝術家與老爺社員們共同啟動玩心、放大感知力，讓旅行成為日常生活的一種美好常態。

因此，台中大毅老爺貫徹核心價值「FUN」，玩心大起與參山國家風景區管理處一同合作，推出融入參山特色的主題套房專案，以參山國家風景區的特色意象，搭配台灣觀光代言熊「喔熊」，打造出童趣又具參山特色的風格房間。

入住主題房的旅客，還能體驗新竹十二寮時光村結合在地物產東方美人茶及椪柑所推出的洗沐用品，讓洗澡成為一場走入參山的沉浸式體驗，沐浴在山林果樹的香氣中。

伴隨主題房的伴手禮組合，則包含新竹大山北月的橘子氣泡水、與苗栗三義舊山線鐵道自行車合作的乖乖、南投炭之癮Tea Addict的焙香烏龍茶、台中蜜友冰棒的蜂蜜檸檬乾，以及台中元明商店的喔熊聯名桂花釀太陽餅等。

蔣大雄表示，參山季主題房用五感讓旅客感受參山的各種驚喜與美好，邀請民眾一起走進參山，體驗綠色慢活、歷史人文。 台中大毅老爺行旅發表全新展覽主題「Have Fun！社員旅行FUN提案」。記者宋健生/攝影 與參山國家風景區管理處合作推出「參日盛宴-慢旅」等兩款主題房。記者宋健生/攝影 入住再贈送限定伴手禮包，讓旅人完整體驗從城市到山林風景區的參山好風味。記者宋健生/攝影

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