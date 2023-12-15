煤鐵等鋼鐵原物料價高 鋼市榮景看到明年第2季
受惠煤鐵等鋼鐵原物料行情走揚，中鋼（2002）新盤價全面上漲更有底氣，樂觀鋼廠更認為好景氣可看到明年第2季，鋼市氛圍轉熱。
中鋼業務副總劉敏雄表示，目前鐵礦砂價格攀升至每公噸135~140美元，創今年以來新高；冶金煤因中國大陸礦災安檢與澳洲生產不順、印度市場需求強烈，煤價持續看漲，目前約每公噸330~340美元。受惠煤鐵等原物料需求旺盛，BDI海運指數飆升至約2,500，較9月初低點1,063上漲達135%，加上運輸費用墊高到廠的煉鋼成本，助長鋼價向上動能。
市場行情方面，美國鋼10月起連續調漲，熱軋出廠價累漲超過每公噸400美元、漲幅約64%，同期歐洲熱軋行情上漲超過每公噸80美元、漲幅約12%，刺激歐洲鋼廠於12月初再次發動新一波板材漲價每公噸44美元，有望進一步推升鋼鐵行情。
大陸方面，指標大廠寶武、鞍本鋼廠明年1月盤價平板類全面每公噸漲人民幣100元至200元、約14~28美元，已連續七個月以平高盤開出，中國鋼廠出口報價上漲每公噸40~50美元，帶動亞洲鋼價谷底回升，全球鋼價漲勢已然確立。
劉敏雄分析，全球鋼鐵產業歷經一年半漫長的谷底盤旋調整，下游庫存水位已降至相對低檔，明年第1季鋼鐵市場價升量穩的發展態勢確立，中鋼開漲盤企盼帶動終端補庫需求釋出，與客戶共迎金龍年商機。
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