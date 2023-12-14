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長安段公辦都更簽約 潤泰新46億打造23層住宅大樓

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
國家住都中心主辦的台北市中山區「長安段公辦都更案」，今（14）日代理董事長花敬群與潤泰創新總經理李志宏簽約合作，將打造23層SRC住宅大樓。記者游智文／攝影
國家住都中心主辦的台北市中山區「長安段公辦都更案」，今（14）日代理董事長花敬群與潤泰創新總經理李志宏簽約合作，將打造23層SRC住宅大樓。記者游智文／攝影

國家住都中心主辦的台北市中山區「長安段公辦都更案」，今（14）日代理董事長花敬群與潤泰創新（9945）總經理李志宏簽約合作，將打造23層SRC住宅大樓。

國家住都中心表示，本案以35.39%低建蔽設計，留設近907坪開放空間，規劃出通學步道及兒童遊戲區，滿足社區友善育兒需求。全案投資金額約46億元，預計119年完工。

花敬群表示，國家住都中心主辦的公辦都更案，在公告招商前，都盡可能先將議題處理完善。本案私有產權人數達95位，歷經三年的整合，取得9成以上地主的信任，使得本案得以順利往前走，期望透過公辦都更為安東新城住戶創造安心安全的環境。

「長安段公辦都更案」位於建國市民大道雙軸線交叉口旁，基地面積約1362坪，將興建地上23層、地下3層的建築，第1層規劃公共托嬰中心及店舖，第2層至第23層規劃為住宅。

國家住都中心表示，響應2050淨零碳排路徑，新的建築將達「R-BERs新建住宅效能標示1級」的標準，同時取得綠建築銀級、智慧建築銀級與耐震標章，打造出兼具生態、節能、減廢、健康、安全、智慧的優良建築。

國家住都中心表示，「長安段公辦都更案」是國家住都中心自2018年8月1日成立以來成功推動的第12個公辦都更案，明（113）年預計至少還有4個公辦都更案將進行招商，分別是「台北市信義區兒福A2公辦都更案」、「台北市文山區勞金局公辦都更案」、「台北市南港區台電後山埤公辦都更案」及「台北市中山區南京龍江公辦都更案」。

公辦都更 花敬群

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