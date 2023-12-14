萊爾富經營權易手後增店數和貨架拚獲利 明年衝營收300億
由光泉汪家經營超過30年的萊爾富近期變天，老闆換為聯邦集團。萊爾富今（14）日舉辦年菜和露營車預購記者會，這是萊爾富經營權異動後的首次記者會。萊爾富主管表示，為了拚獲利，先從增加貨架著手；而且目前店數近1,600家，明年將淨增150家，希望三年後破2,000家，以爭取與廠商的談判籌碼，具斡旋空間，才有獲利機會。
此外，在營收方面，萊爾富主管表示，因店數持續成長，加上部分商品做調整，今年全年營收有望年增15%，但無法透露營收多少。不過萊爾富去年營收約240億元，據估算，今年有機會上看276億元，若明年以兩位數成長來計算，明年營收有望達300億元。
為了拚獲利，萊爾富近期從貨架先著手。例如日用品增設多一層貨架，鮮食從單層櫃增設為雙層櫃，陳列商品變多，每多一層，會有約近百元至千元的差異；主打超市店的「萊鮮生Mr.Hi」販售生鮮、冷凍水產與肉品，目前近300家，明年將繼續展店，萊鮮生將到500家。
萊爾富因之前為光泉汪家經營，販售不少光泉鮮奶與飲品，被問到未來商品是否有變動，萊爾富主管表示，原有商品都不會變，但部分商品每年會隨著銷售狀況做出調整。
另外，搶攻年底最大檔，萊爾富今宣布，開賣豪華露營車預購，原價為120萬元，預約專案價99.8萬元；車內標準配備有大面窗客廳、天窗，讓室內採光性佳，有床、淋浴室搭配5公升的電熱水器、暖氣機，還提供冰箱、瓦斯爐和流理台水槽。
民眾於活動期間可透過萊爾富Life-ET機台進行預約，完成相關資料填寫後，再持3萬元訂金與列印繳費單至超商櫃台付款，後續將由指定廠商派專人聯繫後續簽約、付款與交車等服務。
今年萊爾富福袋史上也祭出最多「金」。萊爾富表示，看好黃金商品的後市展望強勁，今年作為福袋頭獎與特獎，共祭出高達61個黃金相關獎項，總價值逾203萬元，兼具收藏保值與避險功能。
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