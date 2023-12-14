退居二線？王品公主陳渝媃首進董事會 董座陳正輝說了

王品（2727）新董事、同時也是董事長陳正輝二女兒陳渝媃今（14）日在尾牙上首度亮相，談到未來是否將在集團貢獻所學，她表示，王品是一個專業治理的公司，非常尊重公司的業經營團隊，自己還有很多要和他們學習的地方。

陳渝媃今年29歲，畢業於賓州大學，雙主修供應鏈管理、商業心理學，副修日文、大數據管理，之後又在上海中歐管理學院研讀MBA，畢業後在上海工作，曾任職上海調研中心1年、上海IKEA市場部會員管理4年的時間。

提到女兒，陳正輝表示，女兒從小到大跟著身邊長大，常跟著去巡店，餐飲業對她而言並不陌生，目前在董事會還在學習階段，進董事會最大的目的是穩定經營權，尤其未來第一代若退居二線，需要股權傳承來支持經營團隊、鞏固經營權。

不過，陳正輝也說自己短期並無退休或退到二線的規劃，而是希望把接班團隊建立起來，以利企業永續經營。

陳渝媃外型甜美、學歷亮眼，面對媒體落落大方，不見企業家二代的驕氣。陳正輝並透露，此次尾牙的表演嘉賓，告五人的表演就是由女兒所推薦。

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