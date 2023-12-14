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營收破200億！砸億元辦尾牙 王品公主陳渝媃首度亮相

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
餐飲龍頭王品邁入30周年，今舉行尾牙，席開11000桌，也是國內首家舉行大型尾牙的企業。記者林海／攝影
餐飲龍頭王品邁入30周年，今舉行尾牙，席開11000桌，也是國內首家舉行大型尾牙的企業。記者林海／攝影

餐飲龍頭王品今舉行尾牙。王品今年前11個月營收202.3億元，年增22.4%，不但改寫集團歷史紀錄，也是台灣首個突破營收200億元大關的連鎖直營餐飲集團。王品董事長陳正輝表示，王品今年創下最多直營店、最多品牌、最多營收與最多獲利等紀錄，而明年沒有看到不好的跡象，不論展店數或是營收都會比今年更好。

「王品公主」陳正輝的女兒陳渝媃，今年不但以王品大股東樂恆公司法人代表的身分進入董事會，也首次出席尾牙，父女並且同台接受媒體採訪。

陳渝媃表示，自己在賓州州立大學雙主修供應鏈管理、商業心理學，而後也在上海IKEA工作4年時間，主要負責市場會員管理，首次進入董事會，會先學習、尊重公司專業團隊。

陳正輝則說，陳渝媃從小到大都跟著自己巡店，對於餐飲並不陌生，但進入董事會則是以穩定經營權為考量，讓品牌永續經營。

過往王品原本每年都舉行大型尾牙，但在2013年的20周年後，改為每5年舉行一次，王品今年正逢創立30周年，也大手筆砸下近億元，在南港展覽館席開11000桌，共近1.1萬人參與，總獎金超過1000萬元。更請到告五人、玖壹壹等大咖團體表演，全台餐廳僅8家百貨店營業，其餘全部停業一天。

陳正輝表示，台灣內需市場已經恢復榮景，目前台灣市場規模8000億元，王品市占率僅2%，還有很大空間，未來仍會加強各品類的市占率，今年營收創歷史新高，店數淨增加33店，明年會進一步超越。

對於大陸市場，陳正輝則說，大陸疫情期間封城，外資、工廠撤出，內需有緊縮現象，現在大力發展並不適合，但市場規模仍在，只要調整策略，未來仍有機會。

王品董事、董事長陳正輝之女陳渝媃（左）首次參加王品尾牙。圖中為董事長陳正輝、右為陳正輝之妻、王品大陸市場拓展中心總經理英美惠。記者林海／攝影
王品董事、董事長陳正輝之女陳渝媃（左）首次參加王品尾牙。圖中為董事長陳正輝、右為陳正輝之妻、王品大陸市場拓展中心總經理英美惠。記者林海／攝影

王品 陳正輝 營收

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