新光鋼鐵捐贈災情勘查車 回饋地方、善盡企業社會責任

新光鋼鐵（2031）集團年12月13日捐贈嘉義縣義勇消防總隊第二大隊太保分隊災情勘查車一部，回饋地方、善盡企業社會責任，頗獲好評。

為使消防救災人員執行救援任務時工作更有效率，提升消防隊員救災能量及時效，新光鋼添澄慈善基金會與集團旗下在地企業-新樺鋼鐵工業公司共同捐贈嘉義縣義勇總隊第二大隊太保分隊災情勘查車一部，將有助地區救災救護效能，保障民眾生命安全，盡一份心力。

新光鋼添澄慈善基金會由新光鋼鐵集團董事長粟明德及創辦人張添澄抱持著「取之社會、用之社會」的感念，藉由企業力量，用以關注社會中被忽略的弱勢小眾，2009年由新光鋼鐵及添澄實業共同捐助成立，從事社會急難救助、兒童及青少年教育福利、身心障礙救助、老人福利、清寒低收入補助及醫療補助、緊急救護等多項社會慈善救助，善盡企業社會的責任。基金會暨新光鋼鐵集團迄今已捐助40部車輛供緊急救護、復康及身障就醫接駁使用，足跡遍布全台，讓緊急救護、災害勘查、弱勢族群就醫等都更便利。

新樺鋼鐵為新光鋼集團成員之一，2019年位於嘉義縣水上成立水資源連通基椿管產製中心及橋樑鋼構製造中心正式完工啟用，2020年配合政府前瞻計畫政策，承攬南水局曾文南化聯通管統包工程A3標的無縫鋼管焊接加工製造，成效頗獲主管長官嘉許。

新樺鋼鐵擁有母公司及集團關係企業間資源挹注與共享的材料管控及產製之絕對優勢，專門從事大口徑鋼管、鋼管另件及其他相關產品製造，廣泛使用於土木基礎、石化、電廠、鋼鐵、環保工程及與民生相關之水資源、廢水排放、污染防治和各項重大公共工程等方面全線皆為自動化先進生產設備，符合高品質成品的要求。

新光鋼鐵一向以「誠信、致和、創新、共享、永續」的經營理念，致力於「共創永續發展、公平正義、建設美麗臺灣」社會願景，將持續投入心力、資源回饋地方，視責任鋼鐵為己任，追求成長，持續節能環保及創新價值，成為值得信賴的卓越鋼鐵企業。

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