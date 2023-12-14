文化打卡新景點12米高巨大耶誕樹 簡文秀暖唱奇異恩典

迎接耶誕歡慶，中國文化大學於12月13日舉辦2023愛在最高點-文大聖誕點燈祈福儀式，由億光智能科技捐贈12米高的聖誕樹，它不僅是全台海拔最高的校園聖誕樹，也是創校60年來首度有大型聖誕樹矗立圖書館前，吸引許多師生及遊客駐留欣賞，讓座落於最高學府的文大校園更加繽紛華麗及溫馨的氛圍。

在璀璨亮眼的聖誕樹下，開場聲樂家簡文秀高唱「又見炊煙」及「奇異恩典」兩首歌，為文大致上最誠摯的祝福！接著，現場近千名師生及民眾由校長王子奇帶領倒數讀秒並啟動點燈儀式，聖誕樹上2千多顆紅白相間聖誕球泡與4萬多顆LED燈瞬間同時齊亮，現場驚艷也驚呼不已。

王子奇特別感謝億光智能科技大力相助，並透過點燈祈福，祝福在場的所有來賓順利健康平安，更期許文大在永續發展的道路上成果更加豐碩；億光智能科技也提供UVC-LED紫外光除菌抗敏空氣清淨機五台摸彩抽獎，應觀眾熱情，億光再加碼空氣清淨機兩台及恆鑽LED吸頂燈五個，現場更發送歐趴糖及椪柑，祈求大吉大利，為學生溫暖打氣。

近年來，世界各地受到戰爭及疫情的影響，心情較不平靜，所以聖誕樹將持續點亮至明(2024)年1月底，點燈時間自傍晚至隔日清晨，文大特別邀請民眾閒暇時可以前來最夯的打卡景點觀賞並拍照留念，共同為台灣祈福。

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