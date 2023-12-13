「打房改變不了房價」大隱開發董事長：造價五年翻一倍 北市房價難跌

大隱開發建設創辦人暨董事長張裕能分析，這波高造價讓很多都更、危老重建案不敢動工，因為造價漲幅超過房價漲幅，現在造價比五年前高出一倍，尤其是以都更為主的台北市，在老屋重建腳步緩慢，一個案子大多要花10~20年時間，可以想見，明年北市新建案供給量更少，區域市場在供需失衡下，價格很難走跌，「打房是改變不了房價（結構）」。

張裕能認為，明年房市就是「個案表現」，對的產品會賣得很好，但地段不對、坪數不對的建案會賣不好，大隱開發不是以量取勝的建商，也不是上市櫃建商要煩惱對股東的股利發放，對大隱開發來說，把事情（建案）做好最重要，這兩年公司推案重心就是放在「大隱青后」上。

位於台北市信義區基隆路一段、松隆路口的「大隱青后」，總銷約65億元，每坪開價165萬元，目前買方以置產客為主，背景多是貿易類別；該案鄰近甫完工營運的大巨蛋地標，且近信義計畫區，加上近捷運市府站，是銜接科技產業軸帶的大南港、內湖的交通動線上。

甲桂林總經理陳衍豪表示，該案選在總統大選前、選戰最火熱的11月底和12月正式登場，主要是感受到目前市況在自住客、長期置產客穩定進場下，加上國人對選舉多有預期心裡，對建案銷售干擾不大，因此現在進場銷售，與1月總統大選後開賣並無明顯差別。

陳衍豪強調，雖然下半年台北市新建案買氣落差大，但「個案表現」相當明顯，只要建案獨特性夠，像是捷運周邊、相對低總價、二和三房的小坪數產品，以及建案品牌能見度高，建案買氣不是問題，就是平穩的順銷。

陳衍豪指出，「大隱青后」目前每周來人、成交穩定，該案為地上23樓、地下四樓之住宅大樓，總戶數134戶，包括133戶住宅、一戶店面。 大隱開發建設今明兩年推案重心放在「大隱青后」上，定位為精品宅的「大隱青后」，接待中心更以藝廊呈現。大隱開發提供

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