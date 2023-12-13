大隱開發二代首亮相 張裕能父子催生「大隱青后」案名竟跟告五人有關

大隱開發建設創辦人張裕能，今（13）日與長子暨築實建設董事長張傑、次子暨大隱開發執行長張駿在媒體前公開現身；提到父子三人共同催生的台北市信義區精品宅「大隱青后」，張裕能笑說，兩個兒子都有管理長才，今年張傑還幫他上起管理課，尤其傳遞給他管理學知識，相當有趣，對於二代接班他相當安心、放心。

在紅樹林、以多個當代水岸豪宅「藍海」、「頤海大院」、「豐盈海」等建築作品聞名的張裕能表示，「大隱青后」是大隱開發鮮少規劃設計的小坪數精品宅，主要瞄準國際菁英為銷售對象，此案父子三人投入大量心力，坦言因北市豪宅稅7,000萬元限制，加上信義區地段，才讓全案規劃轉為19~31坪精品宅。

提到兩個兒子，張裕能滿是驕傲，他指出，現在公司經營，他就是放給二代，舉例來說，2020年推出、緊鄰松山火車站的「信松廣場」是張傑操刀，全案當時快速完銷，預計2025年交屋。「大隱青后」土地開發是張傑，規劃設計是張駿，案名則是我想的。

他笑說，「大隱青后」的青后，代表的是Young Queen，「青」的發想來自台灣樂團告五人的女主唱犬青，現在買方、八成登記名字是在女性名下，這是女力時代、Queen of the City。

位於台北市信義區基隆路一段、松隆路口的「大隱青后」，總銷約65億元，每坪開價165萬元，目前買方以置產客為主，背景多是貿易類別。

甲桂林總經理陳衍豪表示，該案選在總統大選前、選戰最火熱的11月底和12月正式登場，主要是感受到目前市況在自住客、長期置產客穩定進場下，加上國人對選舉多有預期心裡，對建案銷售干擾不大，因此現在進場銷售，與1月總統大選後開賣並無明顯差別。

陳衍豪強調，雖然下半年台北市新建案買氣落差大，但「個案表現」相當明顯，只要建案獨特性夠，像是捷運周邊、相對低總價、二和三房的小坪數產品，以及建案品牌能見度高，建案買氣不是問題，就是平穩的順銷。 位於台北市信義區基隆路一段、松隆路口的「大隱青后」，總銷約65億元，每坪開價165萬元，目前買方以置產客為主，背景多是貿易類別。大隱開發提供 「大隱青后」定位為精品宅，接待中心更以藝廊呈現。大隱開發提供 大隱開發建設創辦人張裕能（中），今（13）日與長子暨築實建設董事長張傑（左）、次子暨大隱開發執行長張駿（右）在媒體前公開現身；提到父子三人共同催生的台北市信義區精品宅「大隱青后」，張裕能笑說，兩個兒子都有管理長才，今年張傑還幫他上起管理課，尤其傳遞給他管理學知識，相當有趣，對於二代接班他相當安心、放心。陳美玲/攝影

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