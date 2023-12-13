罕見！北市公辦都更案衝上200萬 2個月就賣12戶
北市「忠孝懷生公辦都市更新案」、案名富邦藝庭，據最新實價揭露，富邦藝庭有12戶實價紀錄，成交時間都在今年9月與10月，總計有10戶單價突破每坪200萬元，過去每坪突破200萬元多為豪宅產品，此次有非大坪數的豪宅產品突破每坪200萬元，實屬罕見。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該案條件優越，包括位處北市蛋黃區的黃金地段，具有東區、百貨、捷運站點等優勢，另外該案備註交易總價包含裝潢費用，全案皆含裝潢是標準配備，等於是精裝修的方式銷售，一來可能連裝潢一同貸款，裝修的價格也會反映在單價上，加上部分房屋坪數與總價也不是豪宅貸款管制範圍，在許多條件配合之下，就創造不錯的銷售成績。
根據北市實價周報最新揭露，北市大安區預售案「富邦藝庭」此次一共揭露12戶實價紀錄，成交時間都是平均地權條例上路後，12戶中僅有2戶單價不到每坪200萬元，而單價最高每坪231.8萬元，總價7,993萬元。最高價則是9,568萬元，每坪單價223.1萬元，但也有9戶成交總價4,638~6,550萬元，單價每坪191~216萬元。
「忠孝懷生公辦都市更新案」基地面積641坪，規劃興建地上1棟地上27層、地下5層之鋼骨結構大樓，坪數規劃1房25坪、2房35~42坪，且規劃鑽石級綠建築與銀級智慧好宅，同時取得耐震設計標章，未來2至15樓將做為辦公使用，16至26樓為住宅使用。
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