台北豪宅熱區洗牌 中山區已與大安區分庭抗禮

永慶房產集團根據實價登錄資料，比較10年間，台北市各行政區總價超過7000萬元豪宅的交易量變化，數據顯示，中山區近一年豪宅交易火熱，與大安區以41筆豪宅交易量並列北市第一，10年間豪宅交易量占比增幅更為台北市之冠。

據統計，近10年台北市豪宅市場交易明顯下滑，2014年7000萬元以上的住宅交易量為297件，2023年則下滑至200件，減幅達32.7%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，從2012第三季起，央行針對豪宅貸款進行限制，最高限貸六成；到了2023年，豪宅貸款規定已越來越嚴苛，最高只能貸款四成，在自備款壓力遽增下，即使是高資產族群，購置豪宅的決策也會更趨於保守。

此外，今年因全球景氣相對低迷，以及因通膨壓力，各國紛紛升息因應，整體經濟前景趨於保守，連帶使得高總價的豪宅市場交易出現明顯萎縮。

另一方面，今年《平均地權條例》上路後，私法人購置住宅將採許可制，過去常以公司法人名義進行購買的豪宅市場，勢必再受衝擊，豪宅交易量的大幅萎縮，並不難料見。

不過，在大環境不樂觀的情況下，台北市的中山區和中正區的豪宅交易量不僅撐住，甚至還有微幅成長。若從豪宅交易量的占比來看，中山區在10年間，占比從13.5%上升至20.5%，已追上傳統豪宅熱區的大安區，與之分庭抗禮，成為台北市豪宅交易最熱兩區。

陳金萍指出，中山區位於台北精華地帶，也是豪宅群聚的區域。該區主要以中山北路為核心，當地金融、傳產總部、旗艦精品、五星飯店林立，是台北市匯聚商業、觀光、住宅機能於一身的精華地段。捷運紅線經過，交通便利，百貨、餐飲一併俱全，還有馬偕醫院豐富醫療資源加持，生活機能完備，因此受到不少高資產族群的青睞。

近年來中山區更是在大型都更翻新街廓的加持之下，包括上海商銀、陽信銀行總部、國賓飯店危老重建案等，百年大道風華再現，有望嶄新蛻變，也帶動起當地豪宅交易熱度，與豪宅指標區域大安區遙相對望。

儘管在不少利空籠罩之下，台北市的中正區和士林區10年間豪宅交易量占比逆勢成長，增幅僅次於中山區。中正區從6.7%上升到11.0%，士林區則從9.1%成長到13.5%，逐漸站穩台北市豪宅熱區的地位。

陳金萍說明，中正區因鄰近官邸特區及博愛特區，治安與環境吸引許多國內政要、資深或低調企業主到此購屋居住，與信義區、大安區豪宅的外商、新貴客群形成明顯區隔，且周遭還擁有植物園、台灣博物館、中正紀念堂、建國中學等文教與休閒設施，居住環境單純優質，生活品質佳，因此當地豪宅市場有所支撐。

士林區豪宅以天母一帶最為興盛，陳金萍指出，天母為台北獨樹一格的高級生活圈，且鄰近陽明山，擁有依山傍水的環境，造就出遠離市區喧囂的生活氛圍。

當地有國際學校、使館特區坐落於此，異國餐廳、異國美食眾多，增添天母特別的異國文化氛圍。周邊還同時擁有公園綠地、百貨公司，和台北榮總、新光等醫院，醫療資源完善，吸引不少喜愛悠閒及寧靜住家的名人與外國人置產，豪宅市場熱度仍不受大環境影響。

陳金萍補充，受到景氣下行和房市政策的雙重影響，豪宅市場在短時間內恐難有快速回升的動力。對於有意購置豪宅的高資產族群，特別是想購買大安區、內湖區和松山區衰退較明顯的區域，可以趁現在該區豪宅市場相對不活絡時，積極進場議價，有機會以實惠的價格購入心儀的住宅。 資料來源／永慶房產集團

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