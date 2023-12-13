迎戰台北馬！鐵人王者張團畯任Betery品牌大使

堪稱全台最盛大的馬拉松賽事─「2023台北馬拉松」即將於本周登場，體能怎麼補給最快速有效？崇越科技旗下新創運動營養品牌Betery，12月14日至16日於台北花博爭艷館參展「馬拉松運動博覽會」，推出馬拉松賽事包、能量果膠體驗組，幫助運動員在長時間鍛鍊或賽事中，保持充沛精力。

Betery今年邀請台灣鐵人三項選手「鐵人王者」張團畯擔任年度品牌大使，做為頂尖的鐵人三項職業選手，張團畯今年3月在菲律賓IRONMAN 70.3拿下第3名，成為第一位站上凸台的亞洲男子選手，亦是台灣第一位在IRONMAN世錦賽職業組完賽男選手；更在全國運動會51.5km鐵人三項標鐵賽中，累積四金一銀的傲人成就，張團畯透露他日常訓練、比賽皆以Betery耐力甜膠囊、能量果膠等運動營養品備戰。

Betery表示：「我們相信，好產品會自己說話。謝謝團團(張團畯)對Betery機能補給品的肯定，放心將訓練、比賽的補給都交給我們！」並將於台北馬拉松博覽會期間推出限定優惠，展出耐力甜膠囊、能量果膠、體保生運動益生菌等運動營養品，提供馬拉松運動選手快速有效的補給。

Betery主推的「耐力甜膠囊」，榮獲年日本2023「PAVONE AWARD」銀賞。有別於一般補給品利用咖啡因刺激途徑，耐力甜膠囊是由三種專利成分9種植萃，利用一氧化氮的途徑幫助運動耐力效果，深獲跑者喜愛。

耐力甜膠囊添加獲「新運動營養類成分」冠軍及「最佳年度新原料獎」肯定的美國黑科技原料─S7®，與蜜多酚 Vinitrox™，精選高多酚含量的法國莊園葡萄，從種籽、葉、皮與藤萃取天然多酚，以及來自甜菜根的紫色力量TruBeet®等9種植萃，為長時間、高強度運動增強體力。

根據耐力運動補給文獻，耐力運動進行至第二到第三個小時間，運動員需每小時補充30至60公克的碳水化合物，以延緩肌肉肝醣消耗並增加耐力。

Betery能量果膠經研發單位精心設計，設計成每包30公克的碳水化合物，方便選手隨身攜帶，依據體能需求和耐力運動時間調整攝取量，以2：1葡萄糖與果糖的黃金比例，有助於耐力運動員吸收能量，並額外添加牛磺酸、核糖與鎂，維護心臟、肌肉與神經功能。

今年台北馬拉松博覽會上，Betery研發團隊推出新品「體保生運動益生菌」。Betery針對運動族群所打造的最佳益生菌，讓運動員在高強度、長時間的運動也能維持消化道機能，尤其對馬拉松選手、三鐵選手及耐力型運動員有不錯的效果，透過改變細菌叢生態、提升營養補給效果，調整體質及強化運動機能表現，養成傲人體魄。