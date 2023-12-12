內需加觀光復甦 北市三角窗指標店面多筆順利出租

隨疫情逐漸過去後，國內的內需消費快速復甦，國際旅客也緩步回流，經歷兩年寒冬的店面市場也緩步復甦，台北市觀光商圈的三角窗指標店面更在今年陸續出租，包括忠孝敦化的三角窗店面，由日系珠寶店進駐，西門町原KFC店面由盲盒公仔業者承租，到近期忠孝復興的角窗店面也由旅遊業者回鍋承租，站前MOMA商圈店面由銀行承租。指標店面通常租金水準不低，順利出租反映沿街零售消費市況正在回溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年預估觀光人次可超過600萬人，約是疫情前的6成，明年預估有機會超過千萬人次，整體觀光市場逐漸復甦，疫情之前好店面一位難求，疫情期間變成一客難求，許多三角窗店面退租後出現罕見的長期空置現象，因為租金總價高，加上企業拓點謹慎，疫情衝擊下店面市場經歷一場寒冬，不過今年已經看到觀光復甦，之前觀光商圈的小店面復甦腳步較快，現在輪到企業開始承租指標店面，也是代表企業看好內需與觀光商機。

東區商圈內兩大指標三角窗店面，包括原銀行承租忠孝敦化店面，空置許久後由日系珠寶店進駐，忠孝復興的三角窗店面，旅遊業退出後，由化妝品業者長期當作特賣會場地承租，近期則由旅遊業者回鍋承租。

站前商圈最指標的MOMA店面，今年則由銀行業者承租，主要因為附近的分行大樓改建，剛好也有指標店面可以順利承租，至於最指標的西門町商圈內，行人徒步區的原KFC店面，空租許久後也由盲盒公仔店承租，另外包括西門町、南京東路也都有整棟的標的，被KTV業者承租，今年店面市場觸底後已經快速回溫。

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