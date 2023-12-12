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台南晶英推出2024跨年臺味霸道趴 致敬歷史、傳承文化

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

2024倒數計時，南台灣最具指標性的飯店跨年派對台南晶英霸道趴，今年將以廟宇、酒吧、牛肉湯等近代府城三元素為題，舉辦「2024霸道趴—臺味派對」，在邁向「臺南400」慶典之際，致敬歷史、傳承文化。

台南晶英指出，「2024霸道趴—臺味派對」的主視覺是桃紅色廟簷與香火袋，意味著接地氣的傳統信仰，現場使用LED屏幕與高規格音響打造零死角華麗舞台，邀來知名混音DJ與熱場MC營造狂歡氣氛，加上樂團歌手魅力演出，營造出廟埕前人潮聚集、熱鬧滾滾的模樣，整整三小時節目接力絕無冷場。

調酒暢飲一直都是霸道趴的活動亮點，今年參與的店家除了地主台南晶英酒店的水晶廊與茶薈知事官邸之外，還有調酒南霸天黃弈翔(阿翔)創辦的Bar Home、2022年Diageo World Class調酒大賽台灣區冠軍余瀚為(NoNo)主持的酣呷餐酒館、老字號英式風格Long Bar、主打將西洋酒入菜的The Render福醺湯包、富貴陸酒、Bar Alter、Cuckoo Bar等九家，調酒師們玩轉台南經典飲食元素，刷新前所未有的微醺口感。

此外，活動現場更規劃佈置有廟埕小吃區，販售多間台南米其林必比登推薦小吃如「阿星鹹粥」、「一味品碗粿魚羹」、「阿文米粿」與「無名羊肉湯-大菜市」，還有「三大牛肉鍋」以招牌清甜回甘的紫菜湯頭現煮溫體牛肉湯、以及在地人激推清晨五點半營業的「沙淘宮菜粽」，經典口碑老店一次滿足，只要進場不用排隊就能輕鬆品嘗，暖胃醒腦又解酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2024 小吃

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