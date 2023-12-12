大陸寶鋼2024年1月新價 熱軋每公噸漲人民幣200元
大陸龍頭鋼廠寶鋼開出2024年1月新盤價，大宗底材熱軋每公噸漲人民幣200元、約新台幣879元，對中鋼（2002）新價調漲具有助攻效果。
寶鋼新盤價調漲如下(皆為人民幣)。
一、熱軋 基價上調200元/噸。
二、厚板 基價上調200元/噸。
三、酸洗 基價上調150元/噸。
四、普冷 基價上調100元/噸。
五、熱鍍鋅、低鋁鋅鋁鎂 基價上調100元/噸。
六、電鍍鋅 CQ級基價不變，DQ級以上牌號基價上調100元/噸。
七、鍍鋁鋅 基價上調100元/噸。
八、中鋁鋅鋁鎂、高鋁鋅鋁鎂 基價上調100元/噸。
九、彩塗 基價上調100元/噸。
十、無取向矽鋼 基價上調100元/噸。
十一、取向矽鋼 基價不變。
十二、合金加價及塗層、鍍層加價調整詳見2024年1月份價格表。
十三、貼息率與倒貼息率均下調1‰，即：貼息率（寶鋼貼給用戶）月利率為4‰，倒貼息率（用戶貼給寶鋼）：訂貨款到日在貼息基準日至月底之間的合約為4‰、訂貨款到之日在次月1日至次月15日的合約為5‰、訂貨款到之日在次月15日以後的合約為6‰。
十四、以上價格調整通知自公佈日起生效執行。
十五、本價格調整通知的解釋權屬寶山鋼鐵股' rel='鋼鐵股' data-rel='/2/119591' class='tag'>鋼鐵股份有限公司行銷中心（寶鋼國際）。
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