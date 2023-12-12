漢翔今4架勇鷹交機 看好明年民用、國防、科服3大業務

漢翔（2634）達成國機國造年度目標，17架勇鷹高教機訂單，今（12）日完成最後4架交機，董事長胡開宏親率4架勇鷹飛交台東。總經理馬萬鈞表示，今年到11月底的營收是358億，12月底拭目以待；2024年在民用、國防、科服3大業務都同步報喜，營運可望再優於今年。

馬萬鈞表示，民用飛機逐漸復甦，世界航空指標來看，民用飛機雙走道、單走道、商務機相關零組件供不應求；波音、空巴是全球指標性的飛機製造商，以疫後解封基本上都是面對龐大訂單趕工，零組件需求量相當急迫，一直有詢價單過來，各級系統商都在適合的供應商。

漢翔在軍用訂單的部分，今日由董事長胡開宏領軍，將機號1124-1127四架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標，馬萬鈞表示，這也打破外界為「幾乎不可能在剩下一個月之內完成5架飛交」傳言，「國機國造」將繼續往前衝。

這四架飛機都是經過嚴謹的地面與飛行測試，取得空軍驗證認可後，甫於漢翔公司完成出廠的全新高教機；解決了缺件問題，線上隨即連夜組裝，接著迎來的是緊鑼密鼓的地面測試；已交付空軍的飛機，則由漢翔總工程師帶領工程團隊前往台東，與勇鷹維保團隊積極提高機隊妥善率，維持空軍訓練正常運作。

馬萬鈞進一步指出，疫情導致供應鏈交貨不穩定，儘管進入後疫情時代，國際斷鏈問題依然存在，除了影響飛交進度外，就連已交付空軍的勇鷹機，在後勤維保上都面臨捉襟見肘，當前首要解決的問題是「提高妥善率、同步完成年度飛交」，漢翔做到了。

軍用業務的部分，明年交付18架勇鷹高教機的目標「沒有問題」，另外，明年將啟動已交付的勇鷹高教機的後勤維保工作。

科技服務，正在努力國內綠能標案，明年擴大能源業務，今年的業務量已較去年倍數成長，自建3座儲能示範案場皆已上線營運，每月可創造穩定營收；另經中油、通霄案及自建儲能示範案場的布局及歷練，漢翔在綠能源布局已打出口碑。 漢翔總經理馬萬鈞表示，2024年在民用、國防、科服3大業務都同步報喜，營運可望再優於今年。黃淑惠攝

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