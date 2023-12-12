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全家35周年慶！10款鮮食免費增量35%、咖啡中杯變大杯

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
歡慶35周年！全家宣布推出「35%增量大回饋」活動，精選10款熱銷明星鮮食「增量大回饋」。圖/全家提供
歡慶35周年！全家宣布推出「35%增量大回饋」活動，精選10款熱銷明星鮮食「增量大回饋」。圖/全家提供

全家（5903）歡慶35周年今（12）日宣布推出「35%增量大回饋」活動，精選10款熱銷明星鮮食，於明日起連續三周每周三，固定推出不同驚喜品項，個別以「整體放大」、「主菜加量」或「數量增多」三大形式增量，橫跨主食、輕食、甜點、麵包與袋裝小吃等多元種類，認明包裝上「增量大回饋」標示，通通加量不加價。

增量回饋活動為日本全家廣受好評的特色活動，每年皆帶動熱議討論，讓消費者感受超值、有趣的消費體驗。全家鮮食品項長期以來是門市小金雞，適逢台灣全家35周年，於12月13日起推出「35%增量大回饋」活動，並精選橫跨主食、輕食、甜點、麵包與袋裝小吃各品類，推出10款熱銷明星鮮食商品增量規格，加量不加價免費升級，打造有感的超值回饋。

全家表示，首波活動於12月13日推出增量版「海之味漁夫飯」、「稻荷壽司」、「香草卡士達泡芙」、「古早味香滷嫩雞胸」與「蒜香紐奧良風味雞Q丸」，為消費者帶來豐富選擇；12月20日再推增量版「青醬雞肉義大利麵」、「克林姆麵包」與「法式千層蛋糕」；12月27日則有增量版「義式蕃茄紅醬燻腸焗飯」與「紅豆麵包」。

此外，12月13日起至12月26日，消費者於會員APP「隨買跨店取」可享Let's Café經典美式優惠，大杯量中杯價、特大杯量只需大杯價，相當於免費升級規格；自有品牌 FamiCollection 也推出超殺優惠，近60項指定商品任兩件可享35% OFF，等同於享65折。

全家今日上午9-10點與中午12至下午1點，在中山民權店也推出快閃體驗活動，凡參與活動的消費者即可免費獲得增量版稻荷壽司、香草卡士達泡芙與克林姆麵包搶先嚐鮮。

全家 消費 麵包 小吃 咖啡

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