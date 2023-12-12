全聯會：2024房市「穩」 這因素恐帶動房價再漲

不動產仲介公會全聯會今舉行年終記者會，預料2024年房市，在歷經國內大選、國際戰事及經濟變動的影響後，整體市況漸趨安定、回歸常軌，將進入緩步復甦階段，全聯會並選定以「穩」作為2024房市代表字。

全聯會表示，房地產市場的發展受制於金融、政策及市場供需，前幾年大多運用稅制調整短期交易，近兩年則是政策頻出嚴控炒作，中南部縣市首當其衝，如履薄冰。

2023年受大選、政策等紛擾，房市起伏多變，但疫情趨緩、工商穩定成長皆有助社會經濟復甦，下半年政府推出新青安方案，使買氣穩定上升，可望延續至2024年上半年，呈現「價穩、量穩」格局。

對於七都房市，推估2023年全年棟數約為294,895棟，將會較2022年減少7.3%，已是第二年連續衰退；若12月買氣持續加溫亦可能上升超過30萬棟，整體而言，大致回到2019年水準。

對於2024年，全聯會表示，選後局勢穩定，但建材及人工的成本上升壓力有增無減，2024年將開徵的碳費，可能會增加鋼筋及水泥的成本，反應到預售屋及新成屋的售價，中古屋可能也會跟著間接帶動。

各地區部分，雙北重大公共建設還是以捷運線拓展為焦點，信義線東延段及萬大一期進度皆已達7成以上，萬大一期預計2026年6月完工通車，二期預計2030年完工通車，三鶯線預計2025年完工通車，將為雙北市可及性及聯通性帶來新進階，房市需求也會跟著變動。

桃園市持續因為新興重劃區完工交屋，供給量同步增減，房價受到區域公共建設發展支撐，價平量增；台中市初估將減少約10.7%，但是2024年台中港區的新成屋供給量將大幅增加，整體移轉棟數應比預期的多。

南台灣台南市及高雄市已逐漸走出調整期、回復穩定成長，科技廊帶的影響逐漸白熱化，市場看好度提升，新青安房貸政策帶動下，預料高雄市回溫速度將優於台南。

新竹市年登記量約在7千戶至8千戶之間，年增率受到新成屋交屋戶數影響較大，2024年新成屋陸續交屋，預估成長率約10.26%。

對於房市，全聯會提出三大建議，一、新青安政策常態化，加強換屋補貼，協助自住首購及換屋。二、加速都市更新，提升居住安全及生活品質。三、加碼社宅政策，擴大福利範圍。

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