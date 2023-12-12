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漢翔達成國機國造年度目標 董座親率4架勇鷹飛交台東

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
漢翔達成國機國造年度目標 董事長胡開宏(左1)親率4架勇鷹飛交台東。記者宋健生/攝影
漢翔達成國機國造年度目標 董事長胡開宏(左1)親率4架勇鷹飛交台東。記者宋健生/攝影

漢翔公司' rel='漢翔公司' data-rel='/2/128303' class='tag'>漢翔公司（2634）繼12月8日交出機號1123的勇鷹高教機後，今（12）日由董事長胡開宏領軍，將機號1124至1127四架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標，打破日前媒體報導「幾乎不可能在剩下一個月之內完成5架飛交」傳言，「國機國造」將繼續往前衝。

藍天之下，四架勇鷹號編隊而行，氣勢非凡，這四架飛機都是經過嚴謹的地面與飛行測試，取得空軍驗證認可後，甫於漢翔公司完成出廠的全新高教機。

全球疫情導致供應鏈交貨不穩定，儘管進入後疫情時代，國際斷鏈問題依然存在，除了影響飛交進度之外，就連已交付空軍的勇鷹機，在後勤維保上都面臨捉襟見肘。當前首要解決的問題是「提高妥善率、同步完成年度飛交」，漢翔究竟如何做到？

巧婦難為無米之炊，最為棘手的供應鏈斷鏈問題，漢翔採購團隊積極與國外系統供應商協商處理，董事長胡開宏、總經理馬萬鈞也輪番飛到國外原廠「催料」，用盡手段，直到11月20日總算將關鍵缺件一一催促到位。

解決了缺件問題，線上隨即連夜組裝，接著迎來的是緊鑼密鼓的地面測試；已交付空軍的飛機，則由漢翔總工程師帶領工程團隊前往台東，與勇鷹維保團隊積極提高機隊妥善率，維持空軍訓練正常運作。

回到台中的測試線上，除了胡開宏、馬萬鈞兩人日日親赴現場外，由副總經理帶領專案、工程、生產、維修航電、飛航、品保等多位一級主管直接進駐，加速問題處理效率；每架飛機上，滿滿的工作人員，12月的天氣下，員工額頭上依然滿佈汗珠。

而空軍與中科院作為漢翔的「客戶」，從機務審查、文件審查，再到飛行測試，同樣捲起袖子，與漢翔作業進度緊密配合。不分白天及夜晚，沒有平日與假日，全線趕工，全員投入，在地面上積極接受整備的勇鷹，與在空中飛行的英姿呈現截然不同的氣勢。

胡開宏表示：「國家賦予的任務，漢翔使命必達，過程非常艱辛，越是如此，取得的成果越是甜美，全都仰賴同仁們的辛苦與付出，更感謝空軍與中科院的全力支持。」

馬萬鈞也強調，飛安第一、品質至上是漢翔不可妥協的堅持，在全力趕工的過程，線上的組裝與品保同仁仍然嚴格把關，眾人同心協力完成今天的成就，這是漢翔戰鬥力的展現，讓人非常欣慰。

勇鷹高教機為國防自主的指標成果，今年12月1日原空軍官校飛行指揮部獨立升格為「飛行訓練指揮部」，專責優秀飛官養成。在政府政策領導下，全案均正常運作，明年度漢翔將依進度持續交付飛機，持續為國家強化整體防衛能量。

漢翔總經理馬萬鈞表示，飛安第一、品質至上是漢翔不可妥協的堅持。記者宋健生/攝影
漢翔總經理馬萬鈞表示，飛安第一、品質至上是漢翔不可妥協的堅持。記者宋健生/攝影
漢翔今天將機號1124至1127四架勇鷹一次飛往台東空軍基地。記者宋健生/攝影
漢翔今天將機號1124至1127四架勇鷹一次飛往台東空軍基地。記者宋健生/攝影

漢翔公司 空軍 高教 漢翔

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