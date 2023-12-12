商總攜手台灣食品業者躍向澳洲市場

商業總會辦理「2023年台灣食品全球GO澳洲貿訪團」，理事長許舒博帶領16家台灣食品業者，產品包含「綜合食品」、「糕餅」及「麵條」，勇闖澳洲市場，分別在布里斯本、雪梨及墨爾本辦理商業媒合會，團員以其卓越的產品和創新能力，深受澳洲進口商以及通路商青睞，初步洽談商機近370萬美元。

許舒博表示，澳洲貿訪團旨在拓展台灣食品在國際市場的知名度，提高國際市場競爭力，同時促進台灣與澳洲之間的經濟合作，2022年底，台澳雙邊貿易總額已超過318億美元。台灣已是澳洲第5大貿易夥伴、第4大的出口市場。

許舒博強調，台灣和澳洲因位處南北半球，地理位置不同形成季節反差，使得台灣和澳洲的雙邊產業更具有互補特性，澳洲位於南半球，當北半球的台灣夏季時，就能將季節特性明顯的農特產品和食品銷售到澳洲，同樣的當台灣冬天，也可以將澳洲受氣候影響的商品銷售到台灣，相互刺激彼此的淡季市場。

許舒博表示，本次貿訪團主推產品分為「綜合食品」、「糕餅」及「麵條」三大類，包括明發食品、老食說、瑞士烘焙屋、龍口食品、唐鋪子、梅山茶油生產合作社、一語堂國際貿易、芳茂企業，莊園26咖啡等食品業者，計有16家共襄盛舉。

許舒博也說，澳洲有41家通路商出席，與我食品業者精準對接，共辦理200場次採購洽談，估計達成近370萬美元，雖然本次初步只有達到370萬美元的訂單，但許多澳洲通路代表帶回台灣食品廠商資料，承諾將持續溝通洽談，後續商機可期。

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