「誠品生活」商圈租金PK！ 台中七期漲6.9%、高雄跌約5%

台灣房屋根據實價登錄資料統計發現，國內知名的文青百貨誠品生活北中南三處新據點周邊一樓租金行情，以本月試營運的台中七期「誠品生活480」上漲6.9%，漲勢最鮮明，今年10月開幕的高雄「誠品生活義享店」微跌約5%，則是唯一下修的商圈。

台灣房屋根據實價登錄資料統計，中部台中七期「誠品生活480」，今年平均單坪月租金為1722元，較去年上漲6.9%，漲勢最鮮明。今年9月開幕的北部新北市新店裕隆城的「誠品生活新店」，今年單坪月租金2142元，租金漲幅3.8%；南部高雄「誠品生活義享店」由去年的1284元，今年1220元，跌幅約5%。

「誠品生活」新商場周邊1樓租金行情一覽。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為，誠品生活結合書店、餐飲、文創工藝等複合式商場，豐富商圈的生活機能，加上近期展店區坐落成熟蛋黃區，讓可做店面使用的1樓物件，租賃前景看俏，使新商場附近的1樓租金漲多跌少。

台灣房屋七期龍門特許加盟店長徐郁閎說，租金漲幅最大的「誠品生活480」，位處台中最繁華的七期市政中心，近單元二米其林商圈，且市政路將打通延伸，可促進中科等地到七期消費，成為商場業者兵家必爭之地。七期近期尚有日系連鎖品牌唐吉軻德進駐，加上新商辦吸引企業落腳，帶動租賃需求，尤其是住、店、辦皆宜的1樓更是搶手物件，使得租金行情水漲船高。

陳定中表示，高雄「誠品生活義享店」租金不漲反跌，主要因為去年租賃交易多為臨幹道的指標1樓店面，待租精華店面減少，而今年租賃交易集中在巷弄中小型店面，因此租金微幅下修；「誠品生活義享店」為既有的「義享天地」百貨設點，規模也較為精巧，對周邊租金的拉抬有限。不過，該區段在輕軌成圓與龍德新橋完工後，可望引進更豐沛的消費人潮，為商圈租金增添含金量。

位於「誠品生活新店」一樓由藝術家黃本蕊創作的「太極尼尼」大型裝置藝術，成為裕隆城最夯打卡點。記者江佩君／攝影 「誠品生活新店」打造以十字軸為中心的空間設計，充滿了城市感。圖／誠品提供 台中「誠品生活480」以莫蘭迪色系呈現優雅的時尚生活風格，打造獨特美感生活體驗。記者宋健生/攝影

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