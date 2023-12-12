快訊

清零的代價！中國大陸1,900萬人退出醫保 財政崩潰危機

真實人生／墨西哥偷渡客遇到小男孩荒漠求救 他犧牲美國夢做一回真英雄

巨人軍來台／球迷準備好了！「雙12」搶票 中午12點正式開賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「誠品生活」商圈租金PK！ 台中七期漲6.9%、高雄跌約5%

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
位於台中七期市政路上的「誠品生活480」。圖／誠品提供
位於台中七期市政路上的「誠品生活480」。圖／誠品提供

台灣房屋根據實價登錄資料統計發現，國內知名的文青百貨誠品生活北中南三處新據點周邊一樓租金行情，以本月試營運的台中七期「誠品生活480」上漲6.9%，漲勢最鮮明，今年10月開幕的高雄「誠品生活義享店」微跌約5%，則是唯一下修的商圈。

台灣房屋根據實價登錄資料統計，中部台中七期「誠品生活480」，今年平均單坪月租金為1722元，較去年上漲6.9%，漲勢最鮮明。今年9月開幕的北部新北市新店裕隆城的「誠品生活新店」，今年單坪月租金2142元，租金漲幅3.8%；南部高雄「誠品生活義享店」由去年的1284元，今年1220元，跌幅約5%。

「誠品生活」新商場周邊1樓租金行情一覽。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
「誠品生活」新商場周邊1樓租金行情一覽。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為，誠品生活結合書店、餐飲、文創工藝等複合式商場，豐富商圈的生活機能，加上近期展店區坐落成熟蛋黃區，讓可做店面使用的1樓物件，租賃前景看俏，使新商場附近的1樓租金漲多跌少。

台灣房屋七期龍門特許加盟店長徐郁閎說，租金漲幅最大的「誠品生活480」，位處台中最繁華的七期市政中心，近單元二米其林商圈，且市政路將打通延伸，可促進中科等地到七期消費，成為商場業者兵家必爭之地。七期近期尚有日系連鎖品牌唐吉軻德進駐，加上新商辦吸引企業落腳，帶動租賃需求，尤其是住、店、辦皆宜的1樓更是搶手物件，使得租金行情水漲船高。

陳定中表示，高雄「誠品生活義享店」租金不漲反跌，主要因為去年租賃交易多為臨幹道的指標1樓店面，待租精華店面減少，而今年租賃交易集中在巷弄中小型店面，因此租金微幅下修；「誠品生活義享店」為既有的「義享天地」百貨設點，規模也較為精巧，對周邊租金的拉抬有限。不過，該區段在輕軌成圓與龍德新橋完工後，可望引進更豐沛的消費人潮，為商圈租金增添含金量。

位於「誠品生活新店」一樓由藝術家黃本蕊創作的「太極尼尼」大型裝置藝術，成為裕隆城最夯打卡點。記者江佩君／攝影
位於「誠品生活新店」一樓由藝術家黃本蕊創作的「太極尼尼」大型裝置藝術，成為裕隆城最夯打卡點。記者江佩君／攝影
「誠品生活新店」打造以十字軸為中心的空間設計，充滿了城市感。圖／誠品提供
「誠品生活新店」打造以十字軸為中心的空間設計，充滿了城市感。圖／誠品提供
台中「誠品生活480」以莫蘭迪色系呈現優雅的時尚生活風格，打造獨特美感生活體驗。記者宋健生/攝影
台中「誠品生活480」以莫蘭迪色系呈現優雅的時尚生活風格，打造獨特美感生活體驗。記者宋健生/攝影

租金 誠品 實價登錄 商辦

延伸閱讀

暖手雨傘、科技跳繩 雨都學生作品在高雄發明展得獎

高雄兩天傳出8家庭登革熱群聚 這區還出現社區疫情

高雄男遇警謊報身分 因1本存摺曝遭7案通緝

不是夾娃娃！回高雄驚見「1種店」狂開 老司機曝暗黑真相

相關新聞

台中高雄捷運「房價陷落區」曝 這站便宜4成

台中、高雄捷運沿線購屋，性價比最高的區域在哪？樂屋網統計兩地捷運沿線「房價陷落區」，發現跟鄰近房價落差最大的是高雄車站，...

桃園最小危老案！基地19坪老透天變身電梯華廈

根據桃園市建管處資料顯示，桃園市各地危老重建核准案件數，自2017年危老條例公布起，至2023年7月31日為止，核准建設...

漢翔達成國機國造年度目標 董座親率4架勇鷹飛交台東

漢翔公司（2634）繼12月8日交出機號1123的勇鷹高教機後，今（12）日由董事長胡開宏領軍，將機號1124至1127...

「誠品生活」商圈租金PK！ 台中七期漲6.9%、高雄跌約5%

台灣房屋根據實價登錄資料統計發現，國內知名的文青百貨誠品生活北中南三處新據點周邊一樓租金行情，以本月試營運的台中七期「誠...

科思創為永續紡織塗料推出創新產品

為因應氣候變化，化工產業需逐漸摒棄石油和其他化石原材料，並轉向可再生原料。因此，科思創更廣泛地使用包括生物質原料在內的替...

桃園危老也升溫、兩區最熱 最小基地僅19坪

根據桃園市建管處資料，桃園市自2017年危老條例公布起，至2023年7月31日，危老重建核准建設共163件，平均重建基地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。