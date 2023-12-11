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遠東巨城周年慶完美達標 全年業績挑戰160億新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
年前交屋潮帶動周年慶3C家電業績表現亮眼。業者／提供
年前交屋潮帶動周年慶3C家電業績表現亮眼。業者／提供

Big City遠東巨城購物中心周年慶今（11）日圓滿劃下句點，整檔業績達預期目標（含遠東SOGO百貨新竹店），年增3 %、客單價較去年雙位數成長，期間汽機車進場總數逾20萬輛次，搭配接駁車加開班次、周邊特約停車場助攻下，總計湧入近80萬逛街人潮，展現全台壓軸上陣的霸氣。

巨城表示，看準大新竹消費者高學歷、高收入及高消費力的特質，VIP高消費滿額贈、指定樓層與業種、平日消費加碼等豐富促銷活動，搭配巨城APP線上即贈現抵，及12款來店禮大受歡迎成功吸引人氣和買氣。

趕搭年前交屋熱潮、尾牙季抽獎需求及各類3C新品上市行情助攻下，以3C家電業績較去年同期成長超過3成最高；濕冷低溫的天氣帶動Outdoor高機能服飾、外套大衣、保暖衣物成搶購重點，連帶彩妝香氛、冬季保養及鞋靴、包類商品也受惠，整體服飾、美妝香氛、鞋包配件類業績成長近2成。

另外，龍年提早除舊布新以及喜迎龍寶寶，生活居家、婦嬰童裝相關商品熱賣，業績皆有雙位數成長的亮眼表現。118家快閃櫃位、聯合特賣會每日推出獨家組合、限定折扣、箱購囤貨組等超級促銷，衝出較去年同期成長1成的業績，加上週六、日美食街提早30分鐘營業，提升來客量並有效分流用餐人潮，順勢帶動整體餐飲業績成長。

Big City周年慶完美收官，聖誕、跨年檔期伴隨低溫冷氣團陸續開跑，冬衣、女鞋、寢具等禦寒商品將持續發燒，還有交換禮物、冬季限定的草莓季商機，以及中西式特色春節禮盒持續進駐的加持，巨城表示，有信心2023全年營收上看160億元、較去年成長12%，再創高峰。

遠東巨城周年慶吸引滿滿購物人潮湧入，展現強勁的集客力。業者／提供
遠東巨城周年慶吸引滿滿購物人潮湧入，展現強勁的集客力。業者／提供
迎接龍年到來，婦嬰、新生兒商品趁周年慶搶優惠。業者／提供
迎接龍年到來，婦嬰、新生兒商品趁周年慶搶優惠。業者／提供

消費 低溫 周年慶

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