低碳自行車再減碳 美利達委託大同智能建太陽能電廠
大同公司旗下能源服務事業大同智能，今天與台灣自行車大廠美利達工業舉行太陽光電建置簽約儀式，由美利達委託大同智能在彰化廠區建置太陽能電廠，未來出自美利達製造的自行車，將更具減碳元素。
自行車向來是最佳的低碳運輸，也是歐盟力推的交通工具，美利達擁有卓越的技術和品質，為自行車產業中的台灣之光，在全球市場具有高品牌知名度。隨著綠色供應鏈成為國際主流趨勢，加上歐盟CBAM與美國CCA實施的碳關稅政策，台灣品牌亦積極布局綠色能源，強化國際競爭力，將品牌價值與企業形象推升至更高層面。
大同智能總經理黃允巍表示，此次合作將為兩家企業帶來互惠互利成果，共同打造更環保、永續的能源；美利達工業鄭文祥副總經理表示，這是美利達跨足新領域的新嘗試，也是對綠色能源的承諾。
本案完工後預計每年可產出綠電超過130萬度，一年約可減碳603公噸，為美利達品牌朝向淨零排放之永續目標邁進一大步。大同智能在本案負責設計監造，雙方未來可望持續擴大合作，以大同集團豐富的資源協助美利達量身打造淨零碳排計畫。
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