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美時與Favorex合作 南韓推出Ustekinumab生物相似藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）與大昌華嘉子公司Favorex Pte Ltd今（11）日宣布，已建立獨家合作夥伴關係，將在南韓商業化Ustekinumab生物相似藥。

此次美時與Favorex的獨家合作，將專注於南韓商業化Ustekinumab（Stelara的生物相似藥），此藥品已於加拿大和日本取得核准，並獲得歐洲藥品管理局（EMA）之人體用藥品委員會（CHMP）的正面意見。

Stelara (ustekinumab)是用於治療自體免疫疾病的處方藥物，包含乾癬、乾癬性關節炎、克隆氏症及潰瘍性結腸炎。根據IQVIA的數據，2022年全年 Stelara在南韓的年度銷售額約為3,200萬美元，年成長達23%。

美時總經理Dr. Petar Vazharov表示，美時很高興能與Favorex及大昌華嘉共同合作，將ustekinumab加入我們在南韓的產品布局中。引進生物相似藥與美時持續拓展亞洲高附加價值的產品組合策略契合，。藉由增添多種生物相似藥進入產品組合中，美時逐步落實轉型為擁有更多創新及高門檻藥品的多元產品組合的複合式藥廠，持續為全球各地病患提供負擔得起且高品質的藥物。」

大昌華嘉醫療保健部門全球自有品牌副總經理Peter Dolinsky表示，Favorex與大昌華嘉很高興可與美時合作，共同將ustekinumab帶入韓國，為自體免疫疾病患者提供高品質且具成本效益的解決方案。此次合作象徵著我們共同致力於提升醫藥可近性，與積極改善患者生活的目標。此次合作將有助實現大昌華嘉醫療保健事業為亞洲暨各地患者提供更好醫療保健以提升生活品質的宗旨。

美時 南韓

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