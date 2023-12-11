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大陸尿素出口南韓卡關 台肥：多管道來源肥料供應無虞

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台肥於農用肥料市佔率七成，強調供應無虞。台肥提供／照
台肥於農用肥料市佔率七成，強調供應無虞。台肥提供／照

近日中國大陸出口南韓尿素卡關一事，引發進口尿素相關業者產生供應鏈危機疑慮。國內第一大肥料生產供應者台肥（1722）董事長李孫榮表示，台肥今年起為分散風險，已逐步建立中國大陸以外的尿素採購來源，包括印尼、越南、中東、黑海地區等，以確保製肥原料供應無虞。

台肥於農用肥料市佔率七成，主要製肥原料包括液氨、尿素、硫酸、氯化鉀、磷礦、磷酸一銨、磷酸等，其中與大陸較密切的為尿素與磷酸一銨；其中尿素已採取分散貨源策略；磷酸一銨目前仍以大陸為主要採購對象，若將來遭大陸限制出口，將另覓越南貨源或調整複肥配方，以磷酸取代磷酸一銨。

李孫榮表示，台肥目前的尿素庫存加上12月即將由印尼進口12000噸尿素，供應肥料無虞，請農友們安心。台肥是農民的朋友，七十七年來建立的「農友牌」肥料系列產品，有複合肥料、硫酸銨、過磷酸鈣、有機質肥料等，進口轉售產品則有尿素、氯化鉀、硝酸銨鈣等；另亦生產或進口化工產品及電子級化學品供銷國內外市場。

台肥強調，秉持照顧農友、友善環境的理念，除了肥料量供應無虞外，也在肥料品質上精進，持續推廣複合肥料添加含有機質計畫，以循序漸進方式，促進農友改善耕地土壤，進而提高農作物品質及產量增加，提高農民收益，實踐保障農友生產政策，維持糧食生產安全的目標。

台肥11月營收為8.79億元，月減0.7%、年減19.07%；累計前11月營收為141.48億元，年增3.88%。

台肥

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