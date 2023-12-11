街口支付搶攻歲末商機 四大優惠最高回饋1400元
2023年即將邁入尾聲，街口支付瞄準歲末歡聚商機，攜手上千家餐廳、酒吧及KTV 推出「街頭狂歡祭」活動，明年1月7日前於指定店家消費享4大優惠：消費滿額最高贈 800 元、知名餐飲品牌領券85折、錢櫃歡唱贈 300 元、精選餐廳再加碼，民眾聚餐歡唱使用街口支付消費最高可獲得 1,400 元回饋，街利存帳戶付款再享3%回饋無上限。
街口支付內部數據統計，去年12月餐廳、酒吧類商家交易明顯飆升，週末業績更較平日成長超過五成，其中交易金額最高的日期正落在聖誕夜、聖誕節及跨年夜，顯示不少民眾歲末年終喜愛外出用餐、舉杯狂歡來慶祝佳節，對此街口支付今年特別推出「街頭狂歡祭」活動，民眾於指定餐廳、酒吧使用街口支付付款，不限筆數消費滿額即可領取最高 800 元街口幣回饋。
「街頭狂歡祭」活動適用餐廳超過上千家，街口表示，根據統計發現，12月最受歡迎餐廳類型前三名為餐酒館及酒吧、火鍋店、燒烤餐廳，瞄準民眾喜愛於冬日享用暖呼呼美食的特性，街口支付攜手知名餐飲品牌加碼上千張街口券，於指定店家使用街口支付付款可享最低 85 折優惠，另外部分店家更提供最高 10% 街口幣加碼回饋。
除了享用美食佳餚，不少民眾也愛和親朋好友歡聚慶祝佳節。街口支付與錢櫃共同祭出跨年期間限定回饋，使用街口支付單筆消費滿額就送 300 元街口幣，並和多家等台北知名酒吧合作，活動期間使用街口支付消費可享多一杯SHOT ，邀民眾盡情倒數狂歡，為新的一年拉開精彩序幕。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪ 比小7多！全台房仲逾8600家創新高 他曝「要小心了」
▪ 社區管理費「疫後暴漲45%」 他每月要繳5千元怨：太誇張
▪ 房價漲定了？ 建商曝原因：要有心理準備
▪ 父送兒1200萬宅 這招「神操作」免贈與稅、房地合一稅
▪ 他想搬回家省租金 眾人見1後果急勸「母湯」：無法接受
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言