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街口支付搶攻歲末商機 四大優惠最高回饋1400元

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

2023年即將邁入尾聲，街口支付瞄準歲末歡聚商機，攜手上千家餐廳、酒吧及KTV 推出「街頭狂歡祭」活動，明年1月7日前於指定店家消費享4大優惠：消費滿額最高贈 800 元、知名餐飲品牌領券85折、錢櫃歡唱贈 300 元、精選餐廳再加碼，民眾聚餐歡唱使用街口支付消費最高可獲得 1,400 元回饋，街利存帳戶付款再享3%回饋無上限。

街口支付內部數據統計，去年12月餐廳、酒吧類商家交易明顯飆升，週末業績更較平日成長超過五成，其中交易金額最高的日期正落在聖誕夜、聖誕節及跨年夜，顯示不少民眾歲末年終喜愛外出用餐、舉杯狂歡來慶祝佳節，對此街口支付今年特別推出「街頭狂歡祭」活動，民眾於指定餐廳、酒吧使用街口支付付款，不限筆數消費滿額即可領取最高 800 元街口幣回饋。

「街頭狂歡祭」活動適用餐廳超過上千家，街口表示，根據統計發現，12月最受歡迎餐廳類型前三名為餐酒館及酒吧、火鍋店、燒烤餐廳，瞄準民眾喜愛於冬日享用暖呼呼美食的特性，街口支付攜手知名餐飲品牌加碼上千張街口券，於指定店家使用街口支付付款可享最低 85 折優惠，另外部分店家更提供最高 10% 街口幣加碼回饋。

除了享用美食佳餚，不少民眾也愛和親朋好友歡聚慶祝佳節。街口支付與錢櫃共同祭出跨年期間限定回饋，使用街口支付單筆消費滿額就送 300 元街口幣，並和多家等台北知名酒吧合作，活動期間使用街口支付消費可享多一杯SHOT ，邀民眾盡情倒數狂歡，為新的一年拉開精彩序幕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

街口支付

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